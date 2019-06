Temptation Island, i momenti clou della prima puntata (VIDEO)

(Temptation Island 2019, il video che riassume la prima puntata)

Prima puntata già ricca di colpi di scena quella di ‘Temptation Island 6’ andata in onda ieri 24 giugno. Sei le coppie pronte a mettere alla prova i loro sentimenti in 21 giorni nel resort du Santa Margherita di Pula: Katia Fanelli e Vittorio Collina, Jessica Battistello e Andrea Maddalena, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, Cristina Incorvaia e David Scarantino (ex Trono Over di Uomini e Donne), Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco.

Nel video, un breve ma esaustivo riassunto di quanto accaduto, tra rancori dichiarati, lacrime e tentazioni a cui qualcuno non sembra voler rifiutare...