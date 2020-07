Temptation, anticipazioni prima puntata: il fidanzato di Manila Nazzaro si lascia sedurre; Antonella Elia furiosa

Prima puntata di Temptation Island 2020, ecco le anticipazioni. Dopo settimane di attesa, stasera comincia il reality show delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi. Alla conduzione come sempre lo storico padrone di casa Filippo Bisciglia, appuntamento alle 21.25 su Canale 5. Sei le coppie in gioco, quattro "nip" e due vip. Di seguito le anticipazioni della puntata in onda stasera, divise coppia per coppia.

Coppia Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Le curve delle tentatici fanno impazzire Lorenzo Amoruso, ex calciatore ed imprenditore, che si lascia andare ad una danza bollente con le ragazze. "Ma sì", esclama, "Che ca**o me ne fot**?". Come la prenderà la compagna?

Coppia Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Pietro sembra apprezzare le tentatrici. "Che bastado", esclama Antonella nel vedere il suo primo video nel pinnettu.

Coppia Annamaria e Antonio

Annamaria è delusa dal comportamento di Antonio. Durante il primo falò guarda un video e, amareggiata, esclama "Gli viene presto la libidine a lui!". Che cosa avrà combinato Antonio?

Coppia Anna e Andrea

Andre va su tutte le furie dopo aver visto un video in cui la fidanzata fa qualcosa che proprio non gli va giù e lancia una sedia in giardino. Ancora non sappiamo di quale colpa si è macchiata Anna.