La produzione di Temptation Island sbotta contro le coppie: "Nessuno vi ha invitato"

"Ci sono coppie che dichiarano di aver rifiutato di partecipare a Temptation Island Vip, quando in realtà nessuno le ha mai invitate... Sarebbe troppo brutto scrivere chi, vero? La produzione". E' con questo messaggio al veleno che la produzione di Temptation Island smentisce i rumors circolati nelle ultime ore a proposito di alcune "coppie famose" che avrebbero declinato l'invito di prendere parte al gioco delle tentazioni, prodotto dalla FASCINO P.G.T. di Maria De Filippi ed in onda a partire dal prossimo autunno.

A chi si riferisce il messaggio? Facendo una rapida ricerca, non risulta che qualcuno al momento ha dichiarato apertamente di essere stato interpellato dallo staff del programma, ma effettivamente ci sono alcuni nomi che sono stati associali alla trasmissione, ovvero quelli di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, ex concorrenti del 'Grande Fratello', Ambra Lombardo e Kikò Nalli, anch'essi provenienti dalla Casa di Cinecittà, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ex concorrenti del 'Grande Fratello Vip'. Incalzata sul tema, De André ha dichiarato: “Lascio della suspense. Non mi è stato proposto nulla per ora". Non è chiaro se lo staff del programma rivelerà ulteriori dettagli circa i vip incriminati.

Il format di Temptation Island Vip

E' stata Maria De Filippi, nell'estate del 2017, ad annunciare la nascita di Temptation Island Vip. Il debutto del reality in versione celeb arriva in seguito agli ottimi ascolti collezionati dalla versione tradizionale negli ultimi anni.

Alcune coppie famose, non sposate e senza figli, trascorrono qualche settimana "separate", alle prese con altrettanti tentatori e tentatrici single. Al termine del percorso, i "fidanzatini" si porranno le seguenti domande: la vita di coppia è la vita che voglio? Amo davvero la persona a cui sono legato/a? La persona a cui sono legato/a, mi ama davvero?