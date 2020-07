Temptation Island 2020, anticipazioni seconda puntata: falò Sofia e Alessandro; Elia e Nazzaro sedotte

La seconda puntata di Temptation Island 2020 va in onda giovedì 9 luglio alle 21.20 su Canale 5. Sono ancora poche le anticipazioni su come evolverà il viaggio nei sentimenti delle sei coppie, ma le riportiamo di seguito.

Per chi non conoscesse le dinamiche del gioco, ecco il meccanismo: dodici fidanzati trascorrono 21 giorni in villaggi separati alle prese con altrettanti tentatori single. L'obiettivo è capire se vale la pena continuare la storia d'amore. Alla conduzione Filippo Bisciglia, mentre la produzione è FASCINO PGT di Maria De Filippi

Temptation Island, le anticipazioni della seconda puntata

Il falò di Sofia e Alessandro

Nella seconda puntata di Temptation Island scopriremo se Sofia ha accettato il falò di confronto con Alessandro. La coppia è, infatti, sull'orlo di una crisi di nervi: entrambi si accusano a vicenda di presunti tradimenti avvenuti in passato e lui, non accettando le accuse, ha chiesto un vis a vis con la compagna già a pochi giorni dall'inizio del programma. Di certo c'è che lui si dirigerà con assoluta fermezza al falò, ma è ancora rebus sull'arrivo di lei...

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Antonella Elia si concede un po' di coccole tra le braccia di un ragazzo single. E il compagno Pietro Delle Piane afferma: "Se Pietro prende una decisione, poi non c'è più"

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Anche Manila Nazzaro sembra apprezzare le attenzioni di un ragazzo single, tanto da lasciarsi baciare le gambe. Un'evasione che non piace al fidanzato Lorenzo Amoruso: "Ho visto abbastanza, credo che possa bastare". L'ex calciatore chiederà un falò di confronto?

Andrea e Anna

Il giovane Andrea non sopporta più le troppe attenzioni che Anna - la compagno 37enne, più grande di lui di dieci anni - riceve dai single. "O mi portate Anna qua, o io vado di là", sbotta.

Valeria e Ciavy

Valeria è sempre più intima con il single Alessandro, con cui si scambia baci e coccole bollenti. Come la prenderà Ciavy? Continuerà a fare il farfallone in giro come fatto finora?