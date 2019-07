Temptation, quarta puntata: David e Cristina lasciano il villaggio, Jessica va via con Alessandro

Forti scossoni nella quarta puntata di Temptation Island, in onda lunedì 15 luglio su Canale 5. Due coppie lasciano il reality - David e Cristina insieme, Andrea e Jessica separati - altre sempre più in bilico. La gelosia, dopo quattro settimane, la fa da padrona in entrambi i villaggi.

David e Cristina - Al falò di confronto, chiesto da lui dopo aver visto la fidanzata sempre più vicina al single Sammy, i due si parlano senza filtri e alla fine decidono di lasciare il villaggio insieme, convinti dei loro sentimenti e del desiderio di costruire qualcosa di importante. Per loro il reality ha avuto un lieto fine.

Sabrina e Nicola - La loro storia sembra ormai arrivata al capolinea. Entrambi coinvolti da altre persone, stanno capendo che il rapporto in cui tanto credevano fino a prima di approdare a Temptation Island fa acqua da tutte le parti. Della gelosia neanche l'ombra.

Ilaria e Massimo - I due sono ai ferri corti. Vicinissima al single Javier lei, sempre più preso da Elena lui, i presupposti per restare insieme sono lontanissimi. Ilaria prova a mantenere la calma davanti alle immagini del fidanzato tra le braccia della tentatrice, Massimo invece perde le staffe e ammette di sentire la sua mancanza. Brutti scherzi la gelosia...

Jessica e Andrea - La rottura si respirava fin dalla prima puntata e adesso è arrivata. Jessica ha finalmente accettato il falò di confronto, dove Andrea le ha sputato addosso tutta la sua rabbia per la relazione nata con il single Alessandro. Lei si è difesa, ma non per recuperare la situazione. I due decidono di lasciarsi, ma mentre Andrea torna a casa da solo, Jessica se ne va dal villaggio con Alessandro, con cui ormai non deve più nascondersi.

Vittorio e Katia - I ruoli si sono completamente ribaltati. Se nelle prime settimane era Katia a far ingelosire Vittorio con i suoi atteggiamenti da femme fatale nei confronti dei single del villaggio, ora è lui a farle perdere il controllo a causa della sua vicinanza alla single Vanessa. Tra loro il feeling è alle stelle.