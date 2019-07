Temptation, seconda puntata: Arcangelo e Nunzia lasciano, tutte le coppie in crisi

Che cosa è successo nella seconda puntata di Temptation Island 2019? In linea di massima possiamo affermare che tutte le coppie sono scivolate in una crisi nera. Soprattutto quella formata da Arcangelo e Nunzia, che ha deciso di lasciare il gioco dopo che lui si è lasciato andare ad un bacio con la tentatrice Sonia. Di seguito tutti i dettagli, divisi coppia per coppia.

Riassunto seconda puntata Temptation Island 2019

Arcangelo e Nunzia se ne vanno, da separati. Lui, infatti, ha baciato la tentatrice Sonia e lei non può tollerare oltre. Una volta convocato al falò, Arcangelo si giustifica: "Stavamo giocando", ma non basta. Nunzia è furiosa. "La tentatrice ha detto che mi tradisci da 13 anni. Mi faccio da schifo da sola, perché mi sono fatta prendere in giro da te. E non mi fai nemmeno schifo tu perché per me tu non sei più nulla".

Andrea e Jessica in crisi. Lei è sempre più vicina al single Alessandro, con cui si lascia andare a confidenze e coccolel. Lui aveva chiesto un falò immediato di confronto già durante la scorsa puntata, ma lei aveva rifiutato. Ora Andrea si sfoga: "Sono deluso, molto deluso. Io sono ancora qua perché spero in un suo ripensamento. Questa non è lei, assolutamente. Pensavo che avessimo gli stessi valori". Riusciranno ad arrivare alla fine del gioco?

Spazio ora a Nicola e Sabrina, tra loro ci sono 12 anni di differenza. Lei si avvicina al single Giulio. "Avevo il dubbio sulla differenza d’età ma qua me lo sono tolto. L’effetto che mi fa Giulio è completamente diverso da quello che mi fa Nicola. Giulio mi dà l’idea di avere un uomo accanto, Nicola invece un ragazzo", dice lei. I due sembrano flirtare apertamente. “Io sono entrata qua con una certezza, che era quella di uscire con Nicola, dimostrando che la differenza d’età non c’entra nulla. Ora però ho il cuore come congelato. E sì, mi sono avvicinata a una persona".. Come andrà a finire?

E tra Massimo e Ilaria? Massimo è inarrestabile. Dopo aver flritato con Federica Lepanto, ora si sposta sulla tentatrice Elena. La fidanzata Ilaria, che nella scorsa puntata era apparsa disperata, ora flirta con il single Javier: "Quando mi accarezza mi fa piacere tanto". A questo punto Massimo si agita: “La donna che voleva fare una famiglia? Ma questa è una ragazzina". A questo punto anche lui si lascia andare con Elena, con cui continua a giocare.

Katia, la ragazza bionda "fotonica", è sempre più interessata al single Giovanni. "Cavalcami, cavalcami più forte", esclama scherzando. Il fidanzato Vittorio va su tutte le furie: "Ho già visto troppo".

E' il momento di David e Cristina. Lei si avvicina al single Sammy Hassan. Il fidanzato, di ripicca, si lascia andare ad un ballo sexy con la tentatrice Marianna.