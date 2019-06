Chi sono Sabrina e Nicola di Temptation Island 2019: la donna matura e il "toy boy"

Ci sono anche Sabrina e Nicola tra le coppie di Temptation Island 2019, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia a partire da lunedì 17 giugno in prima serata su Canale 5 [QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI]. Ma chi sono, precisamente, costoro? In attesa che la produzione diffonda dettagli precisi sul loro conto, vi proponiamo il video di presentazione realizzato per la trasmissione.

Chi sono Sabrina e Nicola di Temptation Island 2019

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. I due, sconosciuti al mondo dello spettacolo, abitano a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Lei è più grande di vent'anni. "Sono sempre stata con uomini più grandi di me e mai avrei pensato, un giorno, di stare con uno più giovane. Andando a Temptation Island vorrei capire se continuare ad investire il mio futuro in questa relazione".

Chi sono Sabrina e Nicola: il video di presentazione