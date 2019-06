Temptation Island 2019, svelati i primi single: sono due ex corteggiatori di Uomini e Donne

E' iniziato il countdown per la sesta edizione di Temptation Island, al via su Canale 5 da lunedì 24 giugno. Le sei coppie sono state ufficializzate, ma sui single è ancora mistero, o quasi. Nelle ultime ore Raffaella Mennoia, autrice del reality, ha svelato sui social i nomi dei primi due tentatori.

Sono volti già noti al pubblico di 'Uomini e Donne', entrambi ex corteggiatori di Giulia Cavaglia. A mettere a dura prova la fedeltà delle fidanzate saranno Giulio Raselli e Flavio Barattucci, il primo la "non scelta" di Giulia, il secondo invece ha lasciato il programma nel bel mezzo del trono. Potrebbe essere proprio questa la loro possibilità di riscatto con l'amore, e chissà se non corteggeranno meglio nel villaggio che in studio. Di certo, da veterani, ci sapranno stupire con le esterne...

Per il momento sono loro gli unici due nomi ufficiali, il resto solo indiscrezioni che vorrebbero tra i tentatori altri ex 'Uomini e Donne' come Antonio Moriconi e Rodolfo Salemi. Tra le donne, invece, sono sempre più insistenti le voci sulla partecipazione dell'ex gieffina Federica Lepanto.