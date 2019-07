Temptation Island, la coppia accusata di fingere rompe il silenzio: "Ecco la verità"

L’Isola delle sòle? Jessica Battistello e Andrea Filomena avrebbero recitato una parte e finto nei villaggi? Risponde a tutto questo la coppia e chi sta dietro le quinte del programma Temptation Island, replicando alle accuse.

“Tutte le cose che dicono sono false e non corrispondono a verità”, ha detto lei e lui ha aggiunto: “Nessuno dei due si era messo d’accordo, anzi. So bene quello che ho provato e come fossero vere quelle lacrime che avete visto, altrimenti sarei un attore da Oscar”.

“Ho visto e letto un sacco di str***ate negli ultimi giorni di chi li ha avvistati in un ristorante mano nella mano, a chi si è permesso di dire che tutto ero organizzato non so per quale scopo. Non solo dando degli imbecilli a noi, anzi a me visto che la responsabilità del cast è mia, ma dandoci degli idioti per 21 giorni di lavorazione”, ha detto Raffaella Mennoia, che è il braccio destro di Maria De Filippi, in un video nelle Stories di Instagram.

E, sempre su Instagram, il conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia scrive: “Tutto è molto semplice, basta avere fiducia in ‘noi’, nel lavoro che facciamo con tantissimo impegno e massima attenzione. Aggiungo un’altra cosa: non faremo mai un torto a ‘voi’ che da anni ci dimostrate tanto affetto #chiacchiere”.

Le voci su Temptation Island smentite

La produzione ha dunque ribattuto alle ultime voci per cui più che un reality show Temptation Island sembrerebbe una fiction. Secondo Dagospia infatti Jessica Battistello e Andrea Filomena avrebbero recitato una parte e finto nei villaggi. E perché? Per soldi.

Il parrucchiere e la consulente assicurativa sono arrivati in Sardegna dopo che lei aveva annullato il matrimonio, previsto per giugno, poiché aveva forti dubbi sulla loro relazione. Poche ore dopo lei si infatuava del tentatore Alessandro, tanto che Andrea sbottava a piangere e chiedeva un falò di confronto.

Beh, stando a Dagospia, all’influencer Deianira Marzano e alle segnalazioni di molti compaesani dei ragazzi, tutto sembrerebbe studiato a tavolino e di vero ci sarebbe ben poco. Sembrerebbe infatti che i due piccioncini si siano accordati prima della partenza per poi avere il proprio tornaconto economico e di immagine una volta rientrati. Accuse, come detto, smentite dai diretti interessati e dalla produzione del programma.

Temptation Island, in attesa della terza puntata del programma

Domani andrà in onda la terza puntata del programma e pare che Andrea chiederà per la seconda volta un falò di confronto con Jessica. Staremo a vedere che cosa succederà. Ma per ora sulla spontaneità della coppia il popolo del web è spaccato a metà.