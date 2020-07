Temptation, Antonio re del trash: "Ti vedo metaforicamente cucciola"

Dopo una settimana divisi nei rispettivi villaggi, Antonio e Annamaria sembrano sempre più lontani. Lui continua a divertirsi con le single ed è particolarmente interessato a Ilaria, con cui si concede un giro in barca e un romantico bagno in mare tra abbracci e giochi.

"Ti vedo metaforicamente cucciola - le dice (guadagnandosi, per ora, il primo posto sul podio del trash di questa edizione) - Una donna da proteggere. Non ti guardo perché mi metti in difficoltà. Non avrei nessun problema fuori di qui a uscire con te".

Parole e immagini forti che Annamaria vede nel pinnettu, prima di avere un crollo emotivo. "Non voglio il falò, me ne voglio andare. Non ha senso che sto qua" tuona la fidanzata, consolata dalle altre che provano a convincerla a restare. In attesa di scoprire quale sarà la sua decisione, sui social impazza quel "metaforicamente cucciola" tra sconcerto e sfottò.