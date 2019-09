Temptation: Er(a) Faina chiede il falò alla ragazza, ma la sua reazione è spiazzante

Più che 'Er Faina', potremmo soprannominarlo 'Er Gattino'. Le dinamiche di 'Temptation Island Vip' stanno infatti mettendo a dura prova il concorrente Damiano Coccia detto 'Er Faina', l'ex netturbino romano diventato famoso per l'irriverenza con cui commenta su YouTube le tematiche d'attualità più scottanti. A farlo crollare è il comportamento tenuto dalla fidanzata Sharon Macri, con cui sta partecipando al reality show delle tentazioni di Canale 5, tanto da chiedere un falò di confronto immediato.

Er Faina richiede il falò di confronto

Ma andiamo con ordine. Da subito Sharon si è mostrata più a suo agio del fidanzato nella trasmissione, lasciandosi andare alla conoscenza con i 'tentatori', mentre il compagno debuttava in televisione versando copiose lacrime per la lontananza. E infatti la distanza è durata poco: Er Faina, non reggendo l'isolamente rispetto alla sua Sharon, ha chiesto di poterla incontrare immediatamente, in un confronto che andrà in onda questa sera. Non è chiaro però se Sharon ha accettato la sua richiesta, dal momento che la sua reazione al richiamo di Alessia Marcuzzi lascia un po' a desiderare.

Nella clip di anticipazione diffusa dalla produzione, infatti, vediamo la conduttrice che va a svegliare la ragazza e lei che, stupita, risponde: "Un falò di confronto adesso? Ma io ho sonno...". Segno che per lei non c'è alcuna urgenza di rivedere il fidanzato, né di rendere conto del suo comportamento. Come andrà a finire lo scopriremo solo con la messa in onda della puntata questa sera a partire dalle 21.20 su Canale 5.

Tutto sulla storia d'amore tra Damiano Coccia Er Faina e Sharon Macri

Damiano Coccia, detto “Er faina” (31 anni) è una webstar, Sharon Macrì (24 anni) studia onicotecnica. Sono fidanzati da circa 6 mesi eppure si dicono assolutamente sicuri l’uno dell’altra e sono pronti gia’ a fare passi importanti nella loro relazione Damiano è sicuro che, se un amore e’ forte e vero, non puo’ essere messo in discussione da un programma televisivo. Partecipano a “Temptation Island Vip” per dimostrare proprio questo.