Temptation Island 2019: le anticipazioni e il nostro toto-coppie

Guardoni di tutta Italia, siete pronti? Ci siamo quasi. Sono in corso i lavori per 'Temptation Island 2019', la nuova edizione del reality show delle "corna" prodotto da Maria De Filippi. Proprio in questi giorni, infatti, gli autori stanno volando sull'isola per mettere a punto le registrazioni. Ed anche Filippi Bisciglia, conduttore per il sesto anno di fila, si immortala mentre è in procinto di partire: "Questa foto la scatto ogni anno a pochi giorni dalla partenza, aspettateci!", scrive su Instagram, tenendo alla spalle il logo della trasmissione.

Data, location e format

Se il presentatore è certo, però, non si può dire lo stesso della data di messa in onda, né della location delle riprese (che coinvolgerà di nuovo, con ogni probabilità, la Sardegna) e tantomeno delle coppie in gara. La produzione, infatti, non ha ancora anticipato alcun dettaglio ufficiale. Il format, però, sarà sempre quello: alcuni "fidanzatini" trascorreranno quattro settimane separati, alle prese con altrettanti ragazzi e ragazze single. Chi di loro resisterà alla tentazione del tradimento?

Il nostro toto-coppie

Sebbene, come si diceva, al momento non è stato ufficializzato alcun concorrente, possiamo però immaginare che, anche quest'anno, a mettersi in gioco saranno ex concorrenti di 'Uomini e Donne', proprio come è capitato nelle passate edizioni. Tra questi, potrebbero arrivare gli ultimi tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia, da poco "accoppiati" rispettivamente con Natalia Paragoni, Alessio Campoli e Manuel Raselli.

Se, invece, la trasmissione includerà anche vip veri e propri (ma è improbabile, considerando che l'edizione vip dovrebbe essere confermata a settembre) sarebbero perfette per il ruolo le giovani coppie composte da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, ex concorrenti di Temptation che stanno vivendo una relazione burrascosa; Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, ex concorrenti dell'Isola dei Famosi; l'ex isolana Paola Di Benedetto e Federico Rossi (lui è la metà del duo canoro Benji e Fede); Gemma Galgani e il novello fidanzato Mario.