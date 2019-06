Temptation Island 2019, anticipazioni della prima puntata "choc"

L’amore che sto vivendo è davvero quello che voglio? Questa è la domanda a cui cercano di dare risposta le coppie non sposate e senza figli in comune, che chiedono di partecipare a 'Temptation Island 2019', il docu-reality in onda da lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5. A guidare il racconto di questa sesta edizione sarà come sempre Filippo Bisciglia. Sarà lui a raccogliere le sensazioni, i sentimenti, i mutamenti e le scoperte che le sei coppie compiranno attorno alla circumnavigazione della loro storia di coppia.

Anticipazioni prima puntata Temptation Island 2019

A dare una antemprima a proposito della prima puntata di Temptation Island 2019 è la stessa Maria De Filippi. Intervistata ai microfoni di 'Radio Deejay', la produttrice ha raccontato che una coppia del reality è scoppiata appena 4 ore dopo l'inizio del gioco. E' stata la fidanzata a perdere la testa per uno dei 13 tentatori, tanto che il compagno ha chiesto un immediato falò di confronto che è sfociato in un addio. La stessa De Filippi si è definita "scioccata" da quanto accaduto.

Le coppie di Temptation Island

Abbandonata la vita frenetica di tutti i giorni, i doveri e le responsabilità, 6 coppie – Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio, David e Cristina - vivranno, per 21 giorni consecutivi, divise all’interno del villaggio e isolate dal resto del mondo. Da una parte, i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di 13 donne single, dall’altra, le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme ad altrettanti 13 uomini single. Solo al termine del ventunesimo giorno avranno la risposta alla domanda che li ha spinti a partecipare.