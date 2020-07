Temptation Island, Alessandro in lacrime chiede il falò: "Corna per sei mesi, è scappata due volte"

Sofia e Alessandro stanno insieme da quattro anni e mezzo, hanno vissuto tanti tira e molla, soprattutto a causa di presunti tradimenti inflitti da lei al compagno. E così i fantasmi del passato tornano a piombare sulla coppia anche in occasione del loro percorso a Temptaion Island, tanto che lui è il primo a chiedere un falò di confronto (ma dobbiamo aspettare la prossima puntata per sapere se la richiesta sarà accettata).

Ma partiamo dall'inizio. Alessandro e Sofia sembrano essere la coppia più in crisi di questa edizione. Da subito lei è infastidita dai riferimenti che lui fa al rapporto con l'ex moglie durante una chiacchierata: "Abbiamo due figli e un buon rapporto", spiega lui ad una ragazza single, la bella Beatrice. Confidenze che si fanno sempre più fitte, tanto che i due si trovano a ballare sensualmente insieme. "Io in tutto ciò dove sono? Io lo sapevo che lui faceva schifo così - sbotta Sofia in lacrime - E' un traditore, ma voleva far passare da traditrice me".

E così Sofia, di tutta risposta, si avvicina sempre di più ad un tentatore, a cui rivela tutte l sue perplessità sul rapporto: "Alessandro mi ha distrutta psicologicamente", gli spiega, negando di aver tradito il compagno in passato ed anzi accusando lui di averla tradita: "Mi ha tradita due volte, ma ho dubbi anche su altre cinque persone".

Nel sentire la compagna negare i tradimenti, Alessandro s'infuria e scoppia in lacrime: "Mi ha messo corna per sei mesi, è scappatta per due volte. Deve dirmelo in faccia che sono stato io a tradirla, senza farmi passare da mer*a. Il mio sarebbe un amore malato? Lei fino ad agosto ha fatto come voleva. Non mi fa passare da bugiardo dopo che l'ho perdonata". E così chiede un confronto diretto con la compagna, che potrà avvenire solo nel corso della prossima puntata.