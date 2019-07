Temptation Island 2019: "Spacco tutto", ecco la reazione di Katia dopo aver visto il video di Vittorio

In attesa della terza puntata di Temptation Island, Katia Fanelli è andata su tutte le furie dopo aver visto che il suo fidanzato Vittorio Collina si è lasciato tentare da una single del villaggio e l’ha baciata. “Spacco tutto”, questa la reazione immediata della ragazza di Rimini che tanto somiglia a Paris Hilton.

Sarebbe proprio il caso di dire: chi la fa l'aspetti. Poco tempo fa la biondissima Katia si era dimenticata della sua dolce metà e si era lasciata andare tra le braccia del tentatore Giovanni. D’altronde la romagnola si è sempre definita una ragazza solare e libertina ammettendo di non essere del tutto innamorata di Vittorio e dicendo di volersi godere questa esperienza appieno.

“Mi prendo tutte le libertà dall’inizio perché lui me le ha sempre fatte andare bene tutte. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa”: queste le parole della ragazza prima del suo ingresso all'interno del reality di Canale 5. Non sembra essere però dello stesso avviso per quanto riguarda il suo fidanzato e la prossima puntata si preannuncia con i botti.