'Temptation Island' un mese dopo, incubo per la tentatrice: fermato lo stalker

Una cena tra amici a Terracina li fa conoscere, una uscita a due. Poi la decisione di lei di interrompere la frequentazione fa scattare la rabbia di lui. Inizia così un incubo per Sonia Onelli, la ballerina del reality di Canale 5 'Temptation Island': minacce su telefonino e via social, appostamenti sotto casa, citofonate.

Dopo la denuncia, l'uomo, un 26enne ''figlio del titolare di un noto ristorante romano'', secondo quanto riportato da Il Messaggero', è stato fermato. Per lui è scattato il divieto di avvicinamento e l'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di stalking.

Chi è Sonia Onelli di Temptation Island 2019

Classe 1990, originaria di Latina, Sonia Onelli è una ballerina e dirigente di una scuola di danza, diventata famosa dopo la partecipazione al reality show 'Temptation Island 2019', dove è nata una simpatia con Massimo Colantoni (ex di Ilaria Teolis). La passione per il ballo - ereditato dalla mamma Loredana Gutturiello - l'ha portata a raggiungere traguardi importanti, tanto da collezionare esperienze anche come coreografa e produttrice. La formazione è avvenuta in realtà importanti come il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma, passando per l’Academie de danse Princesse Grace di Montecarlo.