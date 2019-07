Temptation Island, tutte le coppie scoppiano: chi ha lasciato chi

Temptation Island arriva al termine. E' stata un'edizione piena di colpi di scena, ma soprattutto piena di addii: quasi nessuna coppia è tornata a casa insieme e anche le ultime tre, rimaste fino alla fine nel villaggio, sono scoppiate. Appuntamento, sempre in prima serata su Canale 5, martedì 30 luglio per scoprire se a un mese di distanza qualcuno ha fatto un passo indietro.

Massimo e Ilaria - E' stata la ragazza a voler scrivere la parola fine, nonostante qualche tentennamento. All'ultimo falò di confronto Massimo le ha dichiarato tutto il suo amore, riscoperto proprio durante queste settimane, anche se per un attimo è sembrato vacillare con la single Valeria. "Sono cambiato, dammi la possibilità di dimostrartelo" l'ha supplicata, ma Ilaria è convinta della sua scelta: "Non mi fido più". Una decisione che non dipende da Javier - a cui si era avvicinata molto - ma da qualcosa di ben più serio: "Non so più se sono innamorata, è cambiato qualcosa". E dopo aver abbracciato Massimo è andata via da sola.

Ilaria non sa più se è innamorata di Massimo... #TemptationIsland pic.twitter.com/MFPCMpDcow — Temptation Island (@TemptationITA) July 29, 2019

Nicola e Sabrina - Gli ultimi video di Nicola sono inequivocabili e Sabrina, dopo aver passato un giorno intero in lacrime, al falò di confronto gli chiede di essere sincero. Detto fatto. "Con te ho passato momenti indimenticabili, ma a volte non mi sento a mio agio. Non ce la faccio a uscire con te", e corre dalla single Maddalena, anche lei molto coinvolta e decisa a frequentarlo fuori dal villaggio.

Nicola chiede di rivedere la single Maddalena… Vorrà approfondire una conoscenza anche fuori? #TemptationIsland pic.twitter.com/BMyatWGQKr — Temptation Island (@TemptationITA) July 29, 2019

Vittorio e Katia - Un ribaltone totale. Dopo le prime settimane, in cui lei si è divertita tra un tentatore e l'altro, Vittorio con un colpo di coda ha iniziato a farla ingelosire con la single Vanessa. Tra i due, però, il rapporto è diventato sempre più intenso, tanto da far aprire gli occhi a Vittorio e fargli mettere in discussione la sua storia dopo due anni e mezzo. "Mi hai calpestato, non hai mai pensato a cosa provassi io - ha tuonato lui al falò - Portandomi qui mi hai fatto capire che non sei la donna per me". Katia, in lacrime, non è riuscita a convincerlo e Vittorio è tornato da Vanessa, chiedendole di poterla frequentare anche fuori. Proposta accettata, mentre Katia si mangiava le mani.