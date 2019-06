Temptation Island Vip 2019: data, coppie, conduttore e tutte le anticipazioni

Work in progress per 'Temptation Island Vip 2019'. Anche quest'anno, per la seconda stagione di fila, alcune coppie vip metteranno alla prova la loro fedeltà nel reality delle tentazioni prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che dovrebbe andare in onda in autunno su Canale 5. Di seguito trovate tutte le indiscrezioni in vista della partenza. Vi ricordiamo però che, prima di 'Temptation island Vip 2019', andrà in onda 'Temptation Island 2019', ovvero la versione tradizionale del reality condotta da Filippo Bisciglia [QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI].

Quando comincia Temptation Island Vip 2019

Non c'è ancora una data ufficiale per l'inizio di Temptation Island Vip 2019. E' probabile però che, proprio come fu lo scorso anno, anche stavolta la trasmissione andrà in onda in autunno, tra settembre e ottobre.

Chi conduce Temptation Island Vip 2019

Non c'è ancora una conduttrice ufficiale per Temptation Island Vip. Di certo c'è che non troveremo Simona Ventura, emigrata su Rai Due con 'The Voice of Italy'. Secondo il settimanale 'Oggi', la sostituta potrebbe essere Belen Rodriguez. 'Spy', invece, sostiene che la scelta sia ricaduta su Alessia Marcuzzi. Ed anche il settimanale 'Chi' sostiene che il timone sarà affidato ad una tra Marcuzzi, Belene, Ilary Blasi ed Elisabetta Gregoraci. Chi la spunterà?

Coppie Temptation Island Vip 2019

Non c'è stata ancora alcuna comunicazione ufficiale a proposito delle coppie di Temptation Island Vip 2019. Nonostante questo, però, noi ci sentiamo di azzardare qualche nome. Ecco i "fidanzatini" che, secondo noi, sarebbero perfette per il format: Francesco Monte e Giulia Salemi, innamorati dopo la partecipazione all'ultimo 'Grande Fratello Vip'; Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, ex concorrenti di Temptation che stanno vivendo una relazione burrascosa; Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, ex concorrenti dell'Isola dei Famosi; l'ex isolana Paola Di Benedetto e Federico Rossi (lui è la metà del duo canoro Benji e Fede); Gemma Galgani e il novello fidanzato Mario.

Il format di Temptation Island Vip

E' stata Maria De Filippi, nell'estate del 2017, ad annunciare la nascita di Temptation Island Vip. Il debutto del reality in versione celeb arriva in seguito agli ottimi ascolti collezionati dalla versione tradizionale negli ultimi anni.

Alcune coppie famose, non sposate e senza figli, trascorrono qualche settimana "separate", alle prese con altrettanti tentatori e tentatrici single. Al termine del percorso, i "fidanzatini" si porranno le seguenti domande: la vita di coppia è la vita che voglio? Amo davvero la persona a cui sono legato/a? La persona a cui sono legato/a, mi ama davvero?