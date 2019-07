Temptation, terza puntata: Nunzia sottona, Jessica e Andrea a un passo dall'addio

Dopo tre settimane il viaggio nei sentimenti diventa pieno di ostacoli. Le coppie sono ancora tutte in gioco, ma alcune iniziano a scricchiolare seriamente tra colpi bassi e gelosie. La terza puntata, in onda lunedì 8 luglio su Canale 5, per alcuni è stata determinante e le prime decisioni importanti potrebbero essere dietro l'angolo.

Nunzia e Arcangelo - L'addio sembra definitivo, ma la situazione si è completamente ribaltata. Li avevamo lasciati al falò di confronto con lei su tutte le furie per il bacio rubato alla tentatrice e decisa a lasciarlo, li ritroviamo a rincorrersi in spiaggia. O meglio, è Nunzia a rincorrere Arcangelo chiedendogli scusa e implorandolo di restare con lei. A lui l'ultima parola: "Non ti merito". E se la cava così, almeno per ora.

Massimo e Ilaria - I due romani rosicano a vicenda per la reciproca vicinanza con i single Elena e Javier. Sembrano ai ferri corti, ma tanta gelosia nasconde senza alcun dubbio un grande sentimento che forse devono riscoprire.

Vittorio e Katia - Sono loro a regalare uno dei colpi di scena della serata. Se finora Vittorio aveva incassato inerme i comportamenti sopra le righe della fidanzata, molto sensibile ai single del villaggio, adesso passa al contrattacco con la tentatrice Vanessa. Più che una vendetta, però, tra loro sembra esserci un vero e proprio feeling e Katia accusa la stangata.

Nicola e Sabrina - Lei si diverte alla grande nel villaggio ed è sempre più vicina a Sammy, lui non pervenuto. Davanti a certe immagini, però, non può far finta di nulla e la sentenza è solo una: "E' la classica quarantenne che si vive le storie da ventenne. Una donna così non la voglio". Fosse la volta buona anche per Nicola?

David e Cristina - Nessun video per lei (che ci resta quasi male), per lui invece le immagini sono eloquenti e lo lasciano senza parole. Il falò di confronto però può ancora aspettare.

Andrea e Jessica - Sempre peggio. "Non sono venuto qui per vedere lei che si fa la storiella" commenta più volte Andrea davanti alla raffica di video in cui Jessica è ormai totalmente travolta dal single Alessandro. La sua non è una richiesta del falò di confronto, ma un ordine: "Deve venire qui subito, non accetto no". Stavolta la situazione sembra davvero irrecuperabile.