‘Temptation Island’ un mese dopo: due coppie cambiano idea, quattro confermano l’addio

Un mese dopo l’ultimo falò che ha illuminato divergenze e potenzialità delle coppie separate per 21 giorni, i 12 partner protagonisti di Temptation Island 2019 si sono raccontati a Filippo Bisciglia in una puntata che è stata il riassunto delle loro vite nel periodo successivo alle decisioni prese. L’esito della serata ha confermato molti degli addii decisi alla fine dell’esperienza televisiva, ma ha anche regalato due colpi di scena davvero inaspettati.

Temptation Island, Andrea e Jessica un mese dopo

Dove eravamo rimasti: Andrea e Jessica hanno intrapreso l’avventura di Temptation dopo aver annullato il loro matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare un anno fa. Nel resort Jessica ha legato con il single Alessandro, Andrea non ce l’ha fatta più. L’addio è stato definitivo.

Un mese dopo i due sono ancora separati e non si sono più rivisti, solo sentiti al telefono. Jessica ha mantenuto i rapporti col single Alessandro che ha rivisto per la prima volta dai saluti nel resort proprio nella puntata di ieri davanti a Filippo Bisciglia. I due hanno lasciato intendere che non si perderanno di vista, anzi. Dal canto suo Andrea ha ammesso di aver sofferto molto, ma di essere sereno lontano da lei che non vuole più rivedere. “Spero di trovare una donna che mi accetti per quello che sono e sogno di avere una famiglia”, il suo augurio

Temptation Island, Nunzia e Arcangelo un mese dopo

Dove eravamo rimasti: la coppia stava insieme da 13 anni. Nel resort Arcangelo ha legato molto con la single Sonia, Nunzia nel falò di confronto lo ha mollato, salvo poi ripensarci e dirsi pronta a perdonarlo, ma a quel punto è stato lui a voler troncare.

Un mese dopo i due sono ancora separati. “Ora dobbiamo essere forti e continuare sulla strada più difficile per entrambi”, ha ribadito Arcangelo; “Ho conosciuto Arcangelo quando avevo 13 anni, ora ne ho 26 e non so chi è Nunzia, ora vorrei conoscerla” le parole di lei. Dall’addio gli ex si sono sentiti solo una volta ma mai rivisti.

Temptation Island, Katia e Vittorio un mese dopo

Dove eravamo rimasti: I due stavano insieme da due anni e mezzo, Vittorio voleva iniziare a convivere, lei no. A Temptation Island Katia si è avvicinata al single Giovanni, Vittorio, stanco delle sue esternazioni, inizia a legare con la single Vanessa. A mettere la parola fine davanti al falò è stato lui.

Un mese dopo Vittorio ha confermato la fine della sua storia con la fotonica Katia. Tornati a casa lei gli ha chiesto di vedersi, ma lui è rimasto fermo sulla sua decisione: “Ho una dignità e dopo aver sentito certe parole non sono riuscito a farmele scivolare addosso”. Vittorio ha ammesso di aver sentito e rivisto la single Vanessa. Katia, invece, vorrebbe rivederlo: “A me manca, è un ragazzo d’oro”, ha affermato, ma nulla da fare. Al momento shopping, famiglia, amici e cagnolini sono la sua consolazione.

Temptation Island, Nicola e Sabrina un mese dopo

Dove eravamo rimasti: 12 anni di differenza dividono Sabrina da Nicola. Lei (42 anni) appena entrata nel villaggio si è avvicinata al single Giulio, Nicola, sconvolto, ha legato con la single Maddalena con cui sembrava essere nata un’intesa molto forte. La coppia è scoppiata davanti al falò.

Un mese dopo, il colpo di scena. I due si sono presentati insieme da Filippo Bisciglia. “Noi ci amiamo e questa è la cosa fondamentale” ha affermato Sabrina, mentre Nicola ha ammesso che “una volta non c’era dialogo ora va molto meglio”. È stata Sabrina a ricontattare Nicola dopo il falò, lui ha accettato di rivederla e l’amore è rinato.

Temptation Island, David e Cristina un mese dopo

Dove eravamo rimasti: La coppia era nata nel programma ‘Uomini e Donne’ e per gestire la crisi ha deciso di partecipare a Temptation. Dopo aver visto la fidanzata Cristina accanto al single Sammy, David ha chiesto subito il falò per dirle di volere una famiglia con lei, che la ama, che non può starle lontano. La coppia è uscita insieme dal programma.

Un mese dopo, il cambio di scena. I due si sono lasciati. “Subito dopo il falò, già la sera stessa, lui ha cominciato ad attaccarmi e sono fuggita”, ha confidato Cristina che ha anche raccontato come lui abbia cercato di rivederla, rendendole difficoltoso riprendere tutte le sue cose dalla casa che hanno condiviso. David, invece, ha detto altro: che lei si era sentita costretta a fare il falò di confronto e avrebbe voluto rimanere nel villaggio. Dopo varie provocazioni, lui ha detto basta.

Temptation Island. Massimo e Ilaria un mese dopo

Dove eravamo rimasti: della coppia romana, lei è quella che avrebbe voltuo una famiglia e dei figli, lui più tempo per la sua vita. Nel villaggio Ilaria ha legato con il single Javier, Massimo ha mostrato la sua gelosia senza però rinunciare ai suoi divertimenti. Al falò finale è stata lei a dare a lui un sonoro due di picche.

Un mese dopo Massimo e Ilaria hanno confermato la loro decisione. “È stato traumatico tornare a casa senza Ilaria, mi manca un pezzo, non sto come vorrei stare” ha detto Massimo aggiungendo che i due si sono sentiti qualche giorno dopo il falò e rivisti qualche giorno prima dell'incontro con Filippo Bisciglia. Ilaria si è detta certissima della sua decisione, ha sentito Javier ma nulla di più: “Sono sempre più convinta che non voglio Massimo adesso, non ho bisogno di nessuno”, la sua certezza.