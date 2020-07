Temptation, quasi bacio tra Valeria e Alessandro: Ciavy senza parole

"Vorrei riprovarci con lui, è il mio amore nonostante tutto. E' la cosa più bella che mi è capitata nella vita, togliendo mio figlio". Così Valeria parla del fidanzato Ciavy, che la scorsa settimana l'ha fatta ingelosire (facendo venir fuori più di qualche scheletro nell'armadio), ma l'attrazione con il single Alessandro è innegabile. Prova a tenerlo alla larga, ma ci riesce ben poco e alla prima festa rieccoli vicini in atteggiamenti molto intimi.

Dopo essersi ritrovati al party, Alessandro organizza una cena romantica sulla spiaggia e tra abbracci, coccole e carezze, manca davvero poco al bacio. I due si sfiorano quasi le labbra in un continuo gioco di seduzione e Valeria sembra completamente travolta da lui: "Tra le tue braccia sto proprio bene. Forse qualcosa dentro di me sta cambiando. Non capisco. A volte Ciavy mi manca, altre invece non ci penso proprio". "La cosa che mi preme di più è la tua felicità - le confessa Alessandro - Così non è vita, è perdere tempo".

Immagini che Ciavy vede durante il falò e che lo lasciano senza parole. "Forse dalla parte della ragione ci sono io" ripete, mentre lei al villagio si confida con le altre ragazze: "Non so spiegare cosa provo e cosa sento adesso. Sono tanto confusa".