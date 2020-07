Temptation Island 2020, chi sono Valeria e Ciavy: lavoro, età e presentazione

Valeria e Ciavy sono tra una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia in onda a partire da giovedì 2 luglio in prima serata su Canale 5.

Chi sono Valeria e Ciavy: lavoro e storia d'amore

Valeria e Ciavy sono fidanzati da quattro anni ma non convivono. Lei ha 27 anni vive a Roma con i genitori, la figlia di 10 anni e lavora come onicotecnica (estetista che si occupa di unghie e nail art, ndr). Ciavy ha 35 anni, vive a Ladispoli con i genitori e lavora come PR in discoteca oltre a nutrire una passione per il pugilato.

Chi sono Valeria e Ciavy: i problemi della coppia

È proprio Valeria che decide di intraprendere il viaggio nei sentimenti di Temptation Island e scrive per partecipare.

«Ci siamo conosciuti 10 anni fa - dice Valentina - All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati. A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Chavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto».

Dal canto suo Ciavy ammette: «Vorrei capire come si comporta Valeria senza di me anche se ho più paura di me stesso perché mi conosco!».