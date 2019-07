Massimo e la single Elena a luci rosse: il video dello ‘scandalo’ a Temptation Island

Come andrà a finire la storia tra Massimo ed Ilaria? L’ultima puntata di Temptation Island 2019, in onda ieri sera in prima serata su Canale 5, lascia il finale aperto, con lui che sembra aver ceduto alle avances della single Elena e lei sempre più tentata dal single Javier. Ieri sera, in particolare, è andato in onda un filmato piuttosto compromettente che vede protagonista Massimo: eccolo mentre si intrattiene con Elena su una sedia per oltre un’ora e venti (diffondendo intorno gemiti piuttosto imbarazzanti), sotto gli occhi della furente fidanzata, che vede la scena in video.

L'incontro bollente tra Massimo e Elena

Non è chiaro che cosa sia successo precisamente tra Massimo ed Elena, anche se l’audio della clip mandata in onda sembra abbastanza esplicito ed eloquente. Al mattino dopo, però, il ragazzo di dice pentito di quello che è successo (qualsiasi cosa sia successa, insomma) e comunica ad Elena di doversi fermare e di dover vedere Ilaria. Ilaria, dopo aver visto il filmato, commenta con le amiche: “Si sono fatti il bagno insieme, lui le è passato sotto le gambe e ha messo la testa sotto il suo c**o. Massimo quando non parla è perché non pensa veramente a un c***o […] Non vedo l’ora di vederlo, mi prudono le mani”.

Il falò di confronto tra Massimo e Ilaria

Ed arriva così il momento del falò di confronto tra Massimo e Ilaria. Lei mette subito le cose in chiaro: “Non mi prendere in giro, te lo dico già da adesso. Voglio la verità […] Le mani mettile da un’altra parte, non sul c**o di un’altra”. Massimo chiede: “Ma tu hai visto tutto il mio percorso o solo un pezzo?”, ma lei risponde “Me manca come l’aria Ilaria… però poi le hai toccato il c**o”. Lui prova in ogni modo a giustificarsi, poi, guardando un video dove viene immortalato con Elena, prova a fare il simpatico “So’ diventato pure più dolce sai?” lei lo disintegra: “Non si direbbe, sempre gli occhi da str***o c’hai”. Il falò di confronto però si interrompe sul più bello: tocca quindi aspettare la prossima puntata per scoprire come va a finire.