Il Capitano Maria, le anticipazioni della terza puntata

La storia del ‘Capitano Maria’ è alle battute finali. Oggi, lunedì 21 maggio, e domani (in sfida diretta con il Grande Fratello su Canale 5), la fiction di Rai Uno che vede protagonista Vanessa Incontrada regalerà il suo epilogo ai telespettatori che in queste settimane ne hanno apprezzato la trama.

Il Capitano Maria, la trama

Maria Guerra è un capitano dei Carabinieri che torna dopo anni nella sua città, un porto del sud Italia, ma è anche una madre che ha perso il marito in circostanze drammatiche ed è costretta a crescere due figli da sola. Riccardo ha 9 anni, Luce quasi 18, irrequieta e ribelle, finita in un giro di amicizie sbagliate. Per questo Maria decide di lasciare la grande città e accettare il trasferimento, in provincia. Torna indietro e prova a scoprire, dieci anni dopo, la verità sulla morte del marito.

Quattro puntate - la terza in onda lunedì 21 maggio, alle 21:25 su Rai 1 - in cui Vanessa Incontrada dà vita a un personaggio complesso, un investigatore sui generis: sensibile ed energica, paziente, empatica, sempre sull'orlo di un possibile cedimento, eppure statuaria nella sua fermezza.

Il Capitano Maria, anticipazioni terza puntata

La guerra tra i Patriarca e il gruppo di giovani hacker di Annagreca è scoppiata. Luce, innamorata di Filippo, si unisce a loro, scappando di casa. Maria la cerca disperatamente, sa che è in pericolo, come Annagreca, anche se non sa il motivo per cui i mafiosi vogliono morti i ragazzi. Proprio allora, grazie ad un vecchio documento scovato da Labriola, Maria trova le prove che la morte di suo marito è legata al caso di Annagreca…