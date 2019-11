‘20 anni che siamo italiani’: su Rai1 lo show con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada

Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada conducono su Rai1 "20 anni che siamo italiani": tre prime serate evento, a partire da oggi, venerdì 29 novembre 2019, per raccontare un anniversario che accomuna l’exploit al Festival di Sanremo del cantante napoletano e l'arrivo in Italia dell’attrice e conduttrice spagnola, ormai volto familiare e amatissimo. Gigi, Vanessa e i loro grandi ospiti si divertiranno ed emozioneranno il pubblico attraverso il racconto dei loro primi 20 anni da italiani, lasso di tempo durante il quale sono cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese.

‘20 anni che siamo italiani’, gli ospiti della prima puntata

Nella prima puntata di venerdì 29 novembre, sul palco insieme ai due conduttori, ci saranno Gianna Nannini, Claudio Amendola, Amadeus, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Mika, Marco Giallini, Umberto Tozzi e Raf, Laura Chiatti, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Morgan e Luché. Una grande orchestra, composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino, sarà il centro musicale dello spettacolo, e non solo. Saranno tante le sorprese canore che uniranno Gigi e Vanessa insieme ad artisti che, in questi ultimi due decenni, sono diventati punto di riferimento per molti giovani e da questi sono stati riscoperti. Non mancheranno momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un'atmosfera leggera e spassosa, che renderà lo show unico e originale.

‘20 anni che siamo italiani’ sui social

I telespettatori da casa saranno chiamati a partecipare al racconto, con l'hashtag #20AnniCheSiamoItaliani, ciascuno ricordando sui social i propri ultimi vent'anni. "20 anni che siamo italiani" è un programma di Martino Clericetti, Max Novaresi, Monica Parente, Luca Parenti, Giovanna Salvatori, Walter Santillo, Paola Vedani; la scenografia è di Giuseppe Chiara e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo.