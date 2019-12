'20 anni che siamo italiani', Emma Marrone e Gigi D'Alessio cantano 'Cu'mme': esibizione da brividi

Un’esibizione da brividi quella di Emma Marrone e Gigi D’Alessio che nella seconda puntata di '20 anni che siamo italiani' hanno intepretato magistralmente il brano napoletano 'Cu’mme', splendida canzone scritta da Enzo Gragnaniello. La cantante salentina è stata ospite dello show di Rai 1 andato in onda ieri sera e condotto da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada.

I complimenti per l'esibizione

I due cantanti hanno reso omaggio a Mia Martini e Roberto Murolo con una performance che ha letteralmente incantanto il pubblico presente in studio e i telespettatori che hanno inondato i social di complimenti. "Gigi ed Emma bravissimi! Emma interprete intensa e camaleontica. Improvvisare quella canzone e reggere il confronto può farlo solo un'artista vera" scrivono. "Emma, come sempre mi fai sentire i brividi." Complimenti ai quali la giovane cantante ha immediatamente replicato con un tweet: "Grazie. È stato un momento meraviglioso".

"Stupida allegria" il nuovo singolo di Emma

Sempre durante la serata Emma Marrone ha cantato il suo singolo "Stupida allegria" contenuto nell'album "Fortuna". Come tutti sanno per Emma questo è stato un anno molto difficile a causa dei problemi di salute che l'avevano già provata in passato. Ma la sua tenacia e determinazione l'hanno aiutata ad affrontare tutto con la grinta che la contraddistingue e a tornare subito sul palco.