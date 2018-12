Alessandro Borghese torna con "4 Ristoranti": 7 nuove puntate

Quattro ristoratori della stessa zona si sfidano per stabilire chi tra loro è il migliore. Ognuno invita gli altri, accompagnati dallo chef Alessandro Borghese, a cena nel suo locale e si lascerà giudicare con un punteggio da 0 a 10 per menu, servizio, location e conto. Un format vincente quello di "4 Ristoranti", che torna da martedì 1 gennaio.

Sette nuove puntate, in onda ogni martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) sul digitale terrestre canale 311 o 11, su Sky on demand. "Sono sicuro che questa edizione del mio programma sarà speciale, bella, con concorrenti affiatati e agguerriti - ha spiegato Alessandro Borghese all'Ansa - Comincerò a Capodanno con una puntata multietnica dedicata al cenone del 31 dicembre, girata a Milano in quattro ristoranti di diverse culture culinarie che vanno dalla Cina alla Russia, da Cuba all'Eritrea. Poi abbiamo girato nel Delta del Po dove ci sono palafitte sul mare e pesce meraviglioso, capesante e anguille. E ancora siamo andati in Sardegna a Cagliari e nel centro dell'isola. Abbiamo fatto tappa nelle vecchie fiaschetterie dei Castelli romani, nel Ponente ligure sulla Riviera dei Fiori e a Cremona. Insomma ne abbiamo per tutti".

Nella prima puntata i ristoratori si cimenteranno nei piatti tipici del primo giorno dell'anno secondo le tradizioni del loro Paese: "Il vincitore giudicato dagli altri concorrenti si aggiudicherà un contributo economico di 5mila auro di premio - ha spiegato chef Borghese - ma avrà un ritodno d'immagine notevole".