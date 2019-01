55 passi nel sole, Cristel Carrisi in lacrime: il dolce ricordo della sorella Ylenia

(Cristel Carrisi mostra le immagini girate durante un viaggio negli Stati Uniti negli anni '90, l'ultimo con Ylenia, scomparsa nel dicembre del 1993)

Nella prima delle due serate evento che Canale 5 sta dedicando ad Al Bano e ai suoi 55 anni di carriera (la seconda serata è il prossimo 30 gennaio), ampio è stato lo spazio in cui hanno dominato le emozioni per i ricordi di più di mezzo secolo di storia.

Nello show ‘55 passi nel sole’ condotto da Cristel, terzogenita del cantante e di Romina Power, tutta la famiglia Carrisi ha ripercorso gli anni più belli della sua storia in cui rientra anche il doloroso episodio della scomparsa di Ylenia, la prima dei cinque figli della coppia, avvenuta nel lontano 1993.

E a lei, alla sorella, alla figlia di cui da quella sera del 31 dicembre di 25 anni fa si sono perse le tracce, un omaggio struggente è stato inviato dal palco del programma che ha voluto ricordarla con i sorrisi dell’ultimo periodo vissuto in famiglia.

55 passi nel sole, le lacrime di Cristel nel ricordo della sorella Ylenia

Presente sul palco dell’evento accanto al clan Carrisi al completo (assente Loredana Lecciso che – ha spiegato Al Bano – “L'ho invitata ma non è voluta venire, del resto non canta…”) anche Lino Banfi, grande amico della famiglia. Con lui, Al Bano e Romina hanno recitato la poesia 'I vostri figli' di Khalil Gibran, dedicata proprio ai figli.

Ed è stato dopo il toccante interventio che Cristel ha preso la parola evidentemente commossa per affermare come la vita sia imprevedibile e come una canzone allegra come "Felicità", se cambiata nella forma, possa diventare nostalgica e malinconica.

Con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione, la ragazza ha mandato in oda un filmato con le immagini dell'ultimo viaggio di famiglia, in America, che ha visto i Carrisi tutti insieme per l’ultima volta prima della drammatica scomparsa di Ylenia.

“Una casa grande fa un ombra grande. A volte nella vita non ci rendiamo conto che quando si vive un momento potrebbe essere per l’ultima volta”, le parole di Cristel.

La scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina

L'ultimo contatto di Ylenia con la famiglia risale al 1° gennaio 1994, da New Orleans, nell'hotel presso il quale era arrivata il 31 dicembre 1993 insieme al trombettista Masakela. Diverse indagini hanno cercato, per molto tempo, di far luce sulla sparizione della ragazza. Tra le testimonianze, vi fu quella di Albert Cordova, guardiano notturno dell'Audubon Aquarium of the Americas, che raccontò di aver visto, il 6 gennaio 1994 alle 23:30, una ragazza bionda gettarsi nel Mississippi, versione che non fu mai accertata.

In questi 25 anni tante sono state le ricerche e le piste seguite invano: di Ylenia Carrisi è stata dichiarata la morte presunta dal tribunale di Brindisi nel 2014.