Al Bano e Romina, il video delle nozze commuove la figlia: sui social è standing ovation

Seconda puntata dello show di Al Bano e Romina, seconda ondata di emozioni per i fan della coppia che ieri hanno avuto modo di ritrovarla unita come piace a loro sul palco di ’55 passi nel sole’, in prima serata su Canale 5.

Tanti i momenti musicali alternati ai racconti della vita dell'artista pugliese e della sua grande famiglia, circondati dall’affetto degli amici colleghi che, da Orietta Berti a Michele Placido passando per Gigliola Cinquetti, hanno condiviso con loro questa esperienza televisiva.

55 passi nel sole, il video delle nozze di Al Bano e Romina commuove Romina Jr

Le canzoni e la carriera di Al Bano e Romina Power non possono prescindere dalla loro storia d’amore che continua ad essere un tassello fondamentale del mosaico della vita dei due personaggi, nonostante la loro separazione.

Ed è per questo che anche ieri ha prevalso l’emozione quando è stato trasmesso il video del loro matrimonio. Dopo aver cantato "We'll live it all again?" tenendosi mano nella mano, le figlie Cristel e Romina jr, conduttrici della serata, hanno mostrato il filmato delle nozze tra Al Bano e Romina celebrate il 26 luglio 1970.

Se nella prima puntata era stata Cristel a non trattenere le lacrime, stavolta è stata la giovane Romina, l'ultimogenita della coppia, a commuoversi.

Al Bano e Romina, fan scatenati sui social: “Sono il vero amore”

Lo show ’55 passi nel sole’ è stato commentatissimo sui social dagli utenti che hanno cantato e ballato insieme ad Al Bano e Romina durante il programma.

Unanime il coro di nostalgici che, a dispetto della fine ufficiale del loro matrimonio, continuano a credere che i due non abbiano mai smesso di amarsi. “Albano e Romina che ballano e si tengono per mano sono il vero amore”, scrive qualcuno, mentre c’è anche chi rivolge un pensiero un pensiero a Loredana Lecciso, ex compagna di Al Bano che non ha partecipato a "55 passi nel sole", ma era con lui in un locale di Roma...

Albano e romina che ballano e si tengono per mano, sono il vero amore#55passiNelSole — marilisa pasquino (@marilisapasqui1) 30 gennaio 2019





La normalità di Albano , la famiglia , il sud , la campagna , la musica , i figli mi commuove ed è quasi una anomalia in una tv fatta di trash , scandali , culi , tette , trans, sesso e volgarità gratuita , un applauso ad Albano per la sua genuinità #55passinelsole — Nico Viscomi (@NicoViscomi) 30 gennaio 2019





Comunque ragazzi ... Albano e Romina come il Colosseo ... ce li abbiamo solo noiiiiiiii #55passinelsole pic.twitter.com/3WxJuuqt92 — FrancescoPennacchini (@francypen) 30 gennaio 2019





E guardandoci negli occhi scopriremo dolcemente

che far finta di lasciarci

poi non è servito a niente.#55passinelsole pic.twitter.com/6UrFzCaAuG — Iperborea2 (@Iperborea2) 23 gennaio 2019





" Video del matrimonio"

Nello stesso momento la Lecciso :#55passinelsole pic.twitter.com/qWKaQG2FOw — Ⓜ️arty (@arty87700515) 30 gennaio 2019





Al Bano e Romina sono ognuno di noi, col nostro grande amore. #55passinelsole — albespaggi (@albespaggi) 30 gennaio 2019