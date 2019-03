8 marzo, le programmazioni Rai e Mediaset per la Giornata della donna

La Giornata internazionale della donna, celebrata ogni anno l'8 marzo, è un appuntamento necessario per ricordare le tante conquiste compiute nel corso della storia ma anche per tenere alta l'attenzione sulle discriminazioni, le violenze, i soprusi ancora perpetrati ai danni delle donne ma che danneggiano ed umiliano l'intera società civile. Un'occasione per riflettere sui passi avanti fatti e sui molti ancora da compiere. Rai e Mediaset celebrano l'8 marzo con approfondimenti, film, documentari e speciali.

La Rai festeggia l'8 marzo: un palinsesto al femminile

Da lunedì 4 a venerdì 8 marzo è in onda su tutti i canali uno spot con il preciso intento di rimarcare l'importanza sociale della ricorrenza alla quale è dedicata anche una programmazione speciale. Su Rai 1 le trasmissioni UnoMattina (dalle 6.45) e La Vita in diretta (alle 16.50) riserveranno uno spazio di approfondimento alla Giornata dell'8 marzo mentre a partire dalle 10.55 sarà trasmessa in diretta dal Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella, la Cerimonia per la Celebrazione della Giornata della Donna a cura del Tg1 in collaborazione con Rai Quirinale, seguita anche da Rainews24.

Sempre su Rai 1, per continuare a parlare di donne, di storia ma anche di obiettivi da raggiungere, anche nella giornata di sabato 9 marzo UnoMattina in Famiglia (dalle 8.25) riserverà un segmento del programma alla celebrazione. Su Rai 2 due programmi amati e seguiti come I Fatti Vostri (alle 11.00) e Detto Fatto (alle 14.00), l’8 marzo dedicheranno uno spazio alla ricorrenza con ospiti e approfondimenti.

Ampia attenzione alla Festa Internazionale della donna verrà destinata da Rai 3 che ha iniziato a trattare il tema già domenica 3 marzo con il programma Sopravvissute, una produzione che si occupa di donne sopravvissute a relazioni malsane e violente. L'8 marzo invece la programmazione dedicata inizierà alle 10.40 con Tuttasalute seguito da Passato e Presente che alle 13.15 si occuperà della figura di Maria Montessori con la professoressa Valeria Paola Babini che insieme a Paolo Mieli parlerà della donna scienziato italiana più conosciuta e celebrata all'estero. A seguire, ancora su Rai 3, alle 17 Geo ospiterà la scrittrice Chiara Gamberale. Sarà presentato il suo libro 'L'isola dell'abbandono', ambientato a Naxos, storia di una donna, dei suoi dolori e della maturazione della consapevolezza grazie alla maternità.

Alle 21.20 la programmazione prevede poi il film '7 minuti', per la regia di Michele Placido con Ambra Angiolini, Michele Placido, Cristiana Capotondi, Fiorella Mannoia, Maria Nazionale e Violante Placido, ispirato ad una storia vera, che affronta il tema dell'erosione dei diritti dei lavoratori, in particolare delle lavoratrici. In seconda serata, sempre su Rai 3, 'Sex Story', prodotto realizzato con il prezioso materiale delle teche Rai da Cristina Comencini e Roberto Moroni. Centinaia di ore di trasmesso dalle quali scaturisce una fotografia composita e multicolore dei costumi sessuali dell'Italia nell'arco dei primi trentacinque anni di storia televisiva del Paese.

Rai Movie dedicherà all'8 marzo una serie di film incentrati sulle donne a partire da Viaggio sola, in onda alle 14.20, per la regia di Maria Sole Tognazzi, con Margherita Buy, Stefano Accorsi e Lesley Manville, per proseguire con La duchessa, alle 15:45, film di Saul Dibb, con Keira Knightley, Ralph Fiennes, Dominic Cooper e Charlotte Rampling che narra di come una duchessa viene messa all'indice a causa del suo spirito indipendente. Alle 17.40 la pellicola A letto con il nemico di Joseph Ruben, con Julia Roberts, Patrick Bergin e Kevin Anderson, in cui la protagonista, per sfuggire al marito psicopatico e ricostruirsi una vita, decide di fingersi morta. Il ciclo continua alle 21.10 con Two Mothers di Anne Fontaine, con Naomi Watts e si conclude alle 22.50 con Bleeding Heart per la regia di Diane Bell, con Jessica Biel, Zosia Mamet e Joe Anderson: l'istruttrice di yoga May ritrova la sorella Shiva, da tempo lontana, e la scopre vittima di un rapporto abusivo.

