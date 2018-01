'90 Special, anticipazioni terza puntata: tutti gli ospiti

Giro di boa per "'90 Special". Mercoledì 31 gennaio, in diretta in prima serata su Italia 1, terzo appuntamento (su cinque) con lo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio ripercorrendone i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli oggetti, le mode e le tendenze.

'90 Special, ospiti

Dopo il successo delle puntate precedenti, tanti gli ospiti attesi in tramissione. Trra questi, Alessia Marcuzzi, Alexia, Mara Venier, Marco Masini, Raf, i Ragazzi Italiani e i The Show. In studio, inoltre, anche alcuni personaggi lanciati negli anni ’90 dalla storica trasmissione “Maurizio Costanzo Show”. Questa settimana, nella postazione dedicata ai “pezzi da ‘90” Jake La Furia e Alvin.

'90 Special, anticipazioni

Non mancheranno, come sempre, i padroni di casa. La mina vagante Katia Follesa, invece, a proverà a “rivivere”, rivisitandolo con ironia, un programma televisivo cult dell’epoca: “Colpo Di Fulmine”. Presenti anche i tre esperti in materia "anni '90": il “tuttologo” Cristiano Malgioglio, che commenterà gli eventi in studio; l’”enciclopedico” Max Novaresi, che racconterà curiosità e aneddoti legati agli anni ’90, e il “collezionista” Ruggero Dei Timidi, che porterà in studio oggetti, giochi e memorabilia del periodo. Il giornalista e conduttore tv Michele Cucuzza gestirà l’angolo social del programma e coinvolgerà live i telespettatori a casa, chiedendo l’invio di foto dell’epoca, immagini di oggetti e gadget trovati casualmente tra i cassetti o nelle cantine. A fianco di Nicola Savino, ci sarà, inoltre, la bellissima Ivana Mrazova. Ad animare la festa di “’90 Special”, infine, una coppia di deejay d’eccezione: i Two Fingerz.