90 Special, anticipazioni: tra gli ospiti Paolo Bonolis, Max Pezzali e L'Uomo Gatto

Mercoledì 24 gennaio, in diretta in prima serata su Italia 1, secondo appuntamento con “‘90 Special”, lo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio ripercorrendo i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, così come gli oggetti, le mode e le tendenze che hanno reso indimenticabile quel periodo.

90 Special, seconda puntata: tutti gli ospiti

Tra gli ospiti che calcheranno il palco di” ’90 Special” domani: Paolo Bonolis, Max Pezzali, Gerry Scotti, J-Ax, Enrico Silvestrin, Kris&Kris e L’Uomo Gatto.Questa settimana, nella postazione dedicata ai “pezzi da ‘90” Andrea Pucci e Alessia Merz.

Katia Follesa continuerà a far “rivivere” i programmi televisivi di maggior successo, reinterpretandoli con ironia. In questa puntata proverà ad organizzare un’esilarante reunion con i personaggi di un programma cult dell’epoca: i Carramba Boys. Non mancheranno i tre esperti: il “tuttologo” Cristiano Malgioglio, che commenterà gli eventi in studio; l’”enciclopedico” Max Novaresi, che racconterà curiosità e aneddoti legati agli anni ’90, e il “collezionista” Ruggero Dei Timidi, che porterà in studio oggetti, giochi e memorabilia del periodo.

Il giornalista e conduttore tv Michele Cucuzza gestirà l’angolo social del programma e coinvolgerà live i telespettatori a casa, chiedendo l’invio di foto dell’epoca, immagini di oggetti e gadget trovati casualmente tra i cassetti o nelle cantine. A fianco di Nicola Savino, ci sarà, inoltre, la bellissima Ivana Mrazova. Ad animare la festa di “’90 Special”, infine, una coppia di deejay d’eccezione: i Two Fingerz