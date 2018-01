'90 Special, è Fiorello show: "Per essere qui ho rinunciato a Sanremo"

È partito col botto ’90 Special, il nuovo programma condotto da Nicola Savino su Italia Uno che ripercorre un decennio di musica, televisione e spettacolo.

La prima puntata non poteva partire meglio di così, con un Fiorello in grande spolvero, mattatore di un esordio incentrato sul ruolo da protagonista di quegli anni ruggenti, quando il ‘Karaoke’ e il celeberrimo 'codino' impazzavano come simboli di una generazione.

Le memorie del passato e gli aneddoti del periodo (“Quando abbiamo iniziato a registrare le prime puntate di Karaoke c'erano soltanto 20 persone, non ci seguiva nessuno") sono stati gli argomenti prevalenti del dialogo spassoso con l’amico di scorribande Savino che all'epoca curava la parte tecnica e seguiva Fiorello nelle serate. Ma non sono mancate nemmeno le battute riferite al presente televisivo, al Festival di Sanremo e pure alla concorrenza di Rai Uno che in diretta trasmetteva le ‘Meraviglie’ di Alberto Angela.

Fiorello: "Per essere qui stasera ho rinunciato a Sanremo"

Tra il serio e il faceto, la dichiarazione di Fiorello sul Festival di Sanremo è arrivata a supporto del perché abbia accettato di aprire la trasmissione ’90 Special.

“Non posso fare troppe cose contemporaneamente. Mi hanno chiamato per Sanremo, ma ho rifiutato per venire qui da te Nicola” ha affermato lo showman che non ha risparmiato neppure la battuta ad Alberto Angela, in onda su Rai Uno nello stesso momento con il suo ‘Meraviglie’: “Ero indeciso se andare, però lì troppa cultura... Mi trovo più a mio agio qua”.

Lo show è continuato con battute, scherzi e un dialogo spassosissimo con Lorenzo Jovanotti in collegamento da Lugano, elementi mixati alla perfezione per regalare allo spettatore il brivido di una nostalgia suscitata per farti sorridere e sospirare.