Ballando con le stelle, Milly Carlucci invita la 'storica avversaria': "Uniamo le forze"

Poche vacanze, tanto lavoro. Milly Carlucci non si è fermata, quasi per niente, durante le festività natalizie, perché già proiettata alla prossima edizione di Ballando con le stelle.

La conduttrice Rai è stata raggiunta da Oggi e ha rilasciato una lunga intervista, nella quale ha svelato anche i nomi di chi vorrebbe nella sua trasmissione. Nomi importanti, praticamente irraggiungibili, anche se Milly - lo sappiamo bene - non si arrende mai.

Di Battista e Renzi a Ballando con le stelle

Il primo a spuntare è quello di Alessandro di Battista 'ballerino per una notte': "Magari. Ne sarei entusiasta - ha confessato la Carlucci - Peraltro so che ha avuto un passato da ballerino. Colgo l'occasione per invitarlo ufficialmente". A Milly non dispiacerebbe affatto avere anche Renzi tra i suoi 'ballerini: "Renzi sarebbe perfetto. Ma in Rai non possiamo invitare politici in programmi di intrattenimento", ha sottolineato la padrona di casa di Ballando con le stelle.

Milly Carlucci invita Maria De Filippi a Ballando con le stelle

Ma non è tutto, perché Milly Carlucci, attraverso le pagine di Oggi, ha fatto anche un invito esplicito alla sua più grande 'competitor': Maria De Filippi. La conduttrice Rai la vorrebbe in veste di 'ballerina per una notte' e le ha lanciato un chiaro messaggio: "La invito a Ballando come ballerina per una notte. In fondo facciamo tutti televisione per dare gioia ai telespettatori. E allora: Maria uniamo le forze per amore del pubblico: Ti aspetto in pista!".

Chissà cosa rispondera la De Filippi ...