Flop per 'Music' di Bonolis: ascolti in picchiata per lo show di Canale 5

Brusca retrocessione per Paolo Bonolis e il suo “Music”, ieri sera in onda con l’ultima puntata, che non ha convinto il pubblico coinvolgendo solo 2.489.000 spettatori, per uno share dell’11.8%.

Il programma, che già dal suo esordio non aveva entusiasmato i telespettatori, non riuscendo a imporsi nella prima serata, nel prime time di venerdì 23 dicembre ha registrato gli ascolti più bassi di tutta l’edizione, rivelandosi un flop.

Bene, invece, lo speciale Telethon dei Soliti Ignoti condotto da Amadeus, che va a chiudere la maratona Telethon vincendo la gara degli ascolti.



Gli ascolti di sabato 23 dicembre

Rai 1, 3.840.000 spettatori (share 16,9%) per "Soliti Ignoti – Speciale Telethon";

Rai 2, 1.655.000 spettatori (share 7%) per "Ribelle - The Brave";

Rai 3, 2.059.000 spettatori (share 9.4%) per "Ulisse – Il Piacere della Scoperta";

Canale 5, 2.489.000 spettatori (share 11.8%) per "Music";

Italia 1, 1.120.000 spettatori (share 5.4%) per "E.T. L’Extraterrestre";

Rete 4, 616. 000 spettatori (share 3.6%) per "Il Dottor Zivago";

La7, 397. 000 spettatori (share 2.2%) per "L’Ispettore Barnaby"

Tv8, 567. 000 spettatori (share 2,5%) per “Un Natale per Due”

Nove, 242. 000 spettatori (share 1%) per “Mamma ho perso il lavoro”