The Pope, nella serie tv targata Netflix anche il deputato del M5s Nicola Acunzo

C’è anche Nicola Acunzo, attore e deputato del Movimento 5 Stelle, nel cast di "The Pope", l'attesa serie tv di Netflix diretta da Fernando Meirelles che racconterà l'elezione e le dimissioni di Papa Benedetto XVI, seguite dall'arrivo di Jorge Mario Bergoglio.

Dai riflettori del set ai banchi di Montecitorio, andata e ritorno, dunque, per Acunzo che all'Adnkronos ha annunciato la sua partecipazione a un progetto che avrà un cast d'eccezione.

"Le riprese si sono svolte tra aprile e maggio. Io interpreto un giardiniere di Castel Gandolfo che ha a che fare con i due Papi", ha detto l’attore anticipando il suo ruolo.

A vestire ipanni di Ratzinger e Bergoglio, infatti, saranno il premio Oscar Anthony Hopkins e Jonathan Price.

La serie mostrerà il lato più personale dei due Pontefici e in particolare di Papa Francesco: "Dal modo cui tratta le persone più semplici, come appunto un giardiniere, si vede che possiede un'aura di santità ancor prima di diventare Papa", racconta Acunzo.

Chi è Nicola Acunzo

Volto noto del cinema e del teatro italiano, Acunzo ha lavorato con registi del calibro di Mario Monicelli, Carlo Verdone e Michele Placido prima di approdare alla Camera con il M5S alle ultime politiche.

Per l'attore campano "The Pope" non è il primo film internazionale all'attivo: "Ho lavorato con gli americani per diversi progetti, tra cui 'Zoolander' con Ben Stiller", osserva Acunzo, che dice di sentirsi a suo agio anche in un altro ruolo, quello di deputato grillino.

"In questo modo - prosegue il parlamentare eletto nel collegio di Battipaglia - ho la possibilità di avanzare proposte concrete per il settore artistico. Senza dimenticare il territorio dal quale provengo, che ha una serie di difficoltà e problematiche come quella ambientale, sulla quale voglio concentrarmi. Per esempio, farò aprire un dossier specifico, nel momento in cui partirà la commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, su Battipaglia e Piana del Sele".