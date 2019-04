Sophia Loren si racconta a Raffaella Carrà: dall’amore per Ponti al retroscena su Benigni

Nella seconda puntata di ‘A raccontare comincia tu’ Raffaella Carrà ha portato il pubblico televisivo di Rai Tre a conoscere da vicino la grande Sophia Loren, protagonista di una lunga intervista che ha ripercorso tutta la vita dell’attrice, dall’infanzia agli esordi nel cinema, dai successi professionali coronati con la vittoria del premio Oscar per il film ‘La ciociara’ all’amore per il produttore Carlo Ponti.

"La mia vita è stata un turbinìo di cose più grandi di me", ha dichiarato Sophia Loren spiegando come nel tempo con costanza e pazienza si sia impegnata per migliorarsi sempre: “Io mi arrangiavo a fare tutto, perché non sapevo fare niente. Però piano piano imparavo, assorbivo come una spugna. Ancora oggi ho voglia di fare, di imparare…”.

‘A raccontare comincia tu’, Raffaella Carrà intervista Sophia Loren

"Carlo, l'amore per Carlo è stato un amore intoccabile", ha dichiarato a proposito del marito, produttore cinematografico conosciuto nel 1950 dopo un concorso di bellezza. Con lui iniziò un sodalizio professionale e una relazione d’amore profondo, coronato con il matrimonio nel 1966 e la nascita di due figli. “Io e Carlo Ponti ci siamo conosciuti ad un concorso di bellezza a Roma. Eravamo in un night club, mi sono seduta al tavolo, stavo mangiando e mi arrivò questo bigliettino se volevo partecipare a questo concorso. Nella giuria c’era lui, Carlo”. “Io sono arrivata seconda", ha ricordato ancora: "Allora cominciammo a parlare e lui mi invitò nel suo ufficio. Io credevo fosse una sola, anche perché vidi che in quella via c’era la stazione della polizia. Poi però non era così”.

L'aneddoto su Roberto Benigni

Il racconto è poi proseguito con il ricordo della famosa notte degli Oscar del 1999, quando pronunciò quel "Roberto!" per proclamare la vittoria di Benigni per il film ‘La vita è bella’ come miglior film. Per la prima volta l’attrice ha raccontato un piccolo retroscena a riguardo: prima che cominciasse l’evento televisivo Sophia si raccomandò con il regista toscano che, in caso di vittoria, avrebbe assolutamente dovuto evitare qualsiasi colpo di testa con lei sul palco, memore di quanto fatto già a Fantastico nel 1992 proprio con Raffaella Carrà. “Prima di fare quella cosa l’ho avvertito“, ha detto Sophia Loren: “Ricordavo tutte quelle cose che faceva. Non so come avrei reagito…”. E infatti, alla fine, Benigni camminò sulle poltrone dei produttori più importanti di Hollywood con un’esultanza rimasta nella storia.