La strada di casa 2, le anticipazioni della seconda puntata

Martedì 24 settembre, in prima serata su Rai1 va in onda la seconda puntata de ‘La strada di casa 2‘, serie televisiva con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere e Sergio Rubini. Dopo la prima stagione, ancora la famiglia Morra è alle prese con un nuovo giallo che per sei puntate tiene il pubblico con il fiato sospeso alla ricerca della verità.

La strada di casa 2, anticipazioni seconda puntata

La famiglia Morra è sconvolta dall’arresto di Lorenzo per la scomparsa di Irene ma quando tutto sembra perduto, si riaccende una speranza: la ragazza sembra infatti essere stata avvistata in una farmacia di Torino. Insospettito dall’acquisto di alcuni farmaci contro l’epilessia, Fausto Morra collega la scomparsa di Irene a quella di Davide, un bambino della casa famiglia dove la ragazza lavorava come volontaria, avvenuta proprio negli stessi giorni. Lorenzo viene finalmente rilasciato però si spuntano nuovi problemi per l’azienda di famiglia che a questo punto è a un passo dal fallimento.

Valerio, il grande rivale di Lorenzo nella gestione del consorzio che attualmente produce birra artigianale, spinge per l’acquisto di prodotti dall’estero, mentre Lorenzo vorrebbe mantenere la politica del Km zero. Dopo aver perso i finanziamenti del concorrente Mazzei, in una disastrosa riunione e con il tradimento di Milena che vota a favore di Valerio, la famiglia Morra perde il controllo dell’azienda. Nel frattempo Lorenzo continua ad indagare, insospettito dal forte legame creatosi fra Irene e Davide, e scopre che il bambino potrebbe essere suo figlio. Intanto su Gloria sta per abbattersi una terribile ombra: la donna ha niziato a manifestare sintomi allarmanti e la figlia Milena, studentessa di medicina, teme possa soffrire di Alzheimer.

"Ha poco tempo per dimostrare che la sua famiglia non c'entra nulla..."

La versione integrale dell'intervista ad @AlessioBoni_FP è disponibile sul sito ➡ @RaiPlay#LaStradaDiCasa2 STASERA #24settembre 21.25 #Rai1 pic.twitter.com/rVKh2js9jK — Rai1 (@RaiUno) 24 settembre 2019





La strada di casa 2, la trama

Nelle prime inquadrature il protagonista Fausto Morra è immobile davanti a un corpo esanime, ci sono gli agenti della scientifica coordinati dal commissario Leonardi. Ma cosa è successo? E perché? Tutto ha inizio molto tempo prima. I tre anni di prigione hanno cambiato molte cose in Fausto, dentro e fuori. Anche la sua famiglia ha accusato il colpo, ma dopo il suo ritorno a casa la serenità sembrava proprio a portata di mano. Per i Morra, però, niente appare scontato. Intrighi, tradimenti, scomparse e ritrovamenti in un thriller dai ritmi incalzanti e dalle tematiche di grande attualità. Ad arricchire la storia anche l'arrivo di nuovi personaggi: Mauro, un giovane ex compagno di cella di Fausto, integrato nella vita e nelle attività della cascina; Valerio, grande rivale di Lorenzo nella gestione del consorzio che attualmente produce birra artigianale e amante di Milena, figlia maggiore di Fausto. E poi il commissario Concetta Leonardi, una donna determinata a risolvere il nuovo mistero che circonda la cascina e la famiglia Morra.