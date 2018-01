A testa alta, questa sera Libero Grassi apre la collana di racconti Liberi Sognatori

Parte stasera su Canale 5 la serie “Liberi Sognatori. Le idee non si spezzano mai”, il ciclo di film che racconta le storie di quattro grandi personaggi che, con il loro coraggio, sono diventati un esempio di impegno civile.

Si tratta di Libero Grassi, Renata Fonte, Mario Francese ed Emanuela Loi, uomini e donne che tra gli anni ‘70 e ‘90 hanno contrastato quella parte dell’Italia corrotta, persino a costo della loro vita.

Apre oggi domenica 14 gennaio la collana dei racconti "A testa alta”, il film tv che mette in luce il personaggio di Libero Grassi, interpretato da Giorgio Tirabassi, un imprenditore che con coraggio difese il suo lavoro senza cedere al ricatto mafioso, ucciso il 29 agosto 1991 a Palermo.

Per l’attore romano non si tratterebbe della prima volta nelle vesti di un personaggio di questo spessore: nel 2004 , infatti, aveva già vestito i panni di Paolo Borsellino.

“Un uomo vero e un eroe che non si può non ammirare. Io non avrei mai avuto il suo coraggio, avrei pagato subito il pizzo, anche in anticipo” confessa l'attore in un’intervista a Repubblica.

Questa sera, nel corso della messa in onda, sarà possibile conoscere e scoprire i veri luoghi che hanno fatto da sfondo alla vita di Libero Grassi, dalla sua terra fino alla casa dove viveva con la famiglia, messa a disposizione proprio dalla moglie Pina Maisano, venuta a mancare il 7 giugno 2016, e dai figli Alice e Davide

E a proposito di “A testa alta” e degli altri racconti, il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha reso noto come il progetto si inserisca all’interno di un’iniziativa più ampia che mira a far conoscere anche al pubblico più giovane questi eroi dei nostri tempi.