"Alle elezioni tutti bene": l'esilarante parodia degli Actual

Sono state senza alcun dubbio le elezioni più difficili ed enigmatiche degli ultimi anni, e per gli Actual non poteva esserci occasione più ghiotta. Se Muccino ci facesse un film? La risposta nel nuovo video del duo di comici romani, lanciato a pochi giorni dal voto e che continua a spopolare in rete.

Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia raccontano il concitato periodo elettorale come se fossero nell'ultimo film di Muccino "A casa tutti bene". Il risultato è esilarante.

Chi sono gli Actual

Gli Actual (Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci) sono un duo romano di attori, registi e sceneggiatori. Il primo loro successo sul web è la video parodia di Mafia Capitale, "Romanzo Capitale", ma è nel video seguente che gli Actual spopolano sul web: "Romanzo Quirinale", la video parodia sulle elezioni del presidente della Repubblica (con le partecipazioni di Francesco Pannofino e Massimo Ferrero).

Altro grande successo con il video "Pronto Lotito", sul rinvio da parte del presidente biancoceleste del derby capitolino tra Roma e Lazio. Successivamente è il turno de "Lo Chiamavano Chef Rubio" parodia del film "Lo Chiamavano Jeeg Robot" e che vede protagonista lo chef street food più amato della televisione.

La consacrazione arriva definitivamente grazie alla trilogia "Rimorchiare a Roma Nord", "Rimorchiare a Roma Sud" e "Rimorchiare a Roma Centro". Con circa 7 milioni di views hanno letteralmente fatto impazzire la capitale.