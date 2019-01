Adrian, Celentano abbandona le prove dello show: cosa sta succedendo?

Una notizia inaspettata sta circolando da qualche ora in Rete: Adriano Celentano avrebbe lasciato il teatro Camploy di Verona dove sono in corso le prove per la preparazione dello show che dovrebbe (a questo punto usiamo il condizionale) anticipare la serie tv a cartoni animati 'Adrian'.

A preoccupare è un’indiscrezione pubblicata da TvBlog, secondo cui Celentano, insieme alla moglie Claudia Mori, avrebbe abbandonato il teatro. Oscuri i motivi di questo gesto. Adrian dovrebbe debuttare il prossimo lunedì 21 gennaio (dopodomani) in prima serata su Canale 5, con due serate (attaccate), ma tutto potrebbe saltare.

Adriano Celentano lascia Verona (ma non da solo)

Sul sito web si apprende che, secondo alcune indiscrezioni raccolte, a seguire Adriano Celentano e la moglie, sarebbero stati anche Michelle Hunziker e Teo Teocoli (tra i protagonisti dello show). Ancora a Verona, invece, ci sarebbero Ambra e Nino Frassica (anche loro nel cast dello spettacolo).

“Secondo le informazioni in nostro possesso pare che sia presente a Verona tutto il gruppo dirigente di Mediaset (escluso Piersilvio Berlusconi) per uno spettacolo il cui costo si aggirerebbe attorno ai 28 milioni di euro”, scrive TvBlog. Sembra anche che in molti abbiamo tentato di contattare il cantante al telefono, trovandolo sempre staccato.

Si resta in attesa di conferme o smentite. Senza lo show in diretta, il cartone sarà mandato comunque in onda? Mediaset trema e gli spettatori – da giorni infastiditi da quello spot troppo rumoroso – attendono una risposta. Noi speriamo che, sulla vicenda, venga fatta chiarezza al più presto.