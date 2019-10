"Adrian" torna in tv e diventa "Adriano": Celentano ci riprova

"Adrian" torna in tv e diventa "Adriano", con l'aggiunta nel titolo di una O finale e la presenza fissa di Adriano Celentano. A partire dal 7 novembre quello che doveva essere l'evento televisivo dell'anno e che invece si è rivelato un clamoroso flop farà la sua ricomparsa su Canale 5, dopo la discussa sospensione causa "malanno di stagione" per il cantante.

Sulle reti Mediast è già partito il promo che vede Adriano Celentano dirigere con le sue movenze da Molleggiato un'orchestra inframmezzato da spezzoni del cartone animato Adrian, il tutto accompagnato da una voice over che avverte: "Stanno tornando, tutti e due".

Resta però ancora il mistero su cosa vedremo esattamente. Pier Silvio Berlusconi, come ricorda DavideMaggio, si è detto però fiducioso del risultato: "Siamo fiduciosi. Adriano Celentano ci sembra molto convinto, sta lavorando ad uno spettacolo con la sua presenza costante. La voglia c’è che faccia quello che doveva fare la prima volta".

Adrian(o): Celentano torna in tv su Canale 5

Dagospia anticipa poi la presenza di due super ospiti: Carlo Conti e Paolo Bonolis, rivali da prime time su Rai e Mediaset ma uniti nel nome di Celentano. Non solo: "Sul palco appariranno anche politici, che saranno messi sulla graticola da Celentano in persona. Si parla di personaggi di primissimi livello, di attuali ed ex membri del governo", aggiunge il sito di Roberto D'Agostino.