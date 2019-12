Ascolti bassi per ‘Adrian’, il commento di Celentano a ‘Striscia la notizia'

Alla vigilia della puntata finale di ‘Adrian’, ‘Striscia la notizia’ ha inviato il suo Valerio Staffelli da Adriano Celentano per la ‘doverosa’ consegna del Tapiro d'oro in virtù del flop di ascolti registrati dallo show di Canale 5.

Dopo l’esordio di inizio anno che ha subito la battuta d’arresto della sospensione in vista dello scarso gradimento, e la ripresa comunque non in linea con le aspettative di audience, i microfoni dell’irriverente tg satirico hanno così registrato il commento dell’artista. "Non sono più maestro, sono alunno" ha detto a Staffelli il Mollegiato che, accettando il Tapiro, ha commentato: "Lo capisco, tutte le cose nuove hanno un impatto difficile all’inizio, poi dopo è peggio (ride, ndr). È per quello che gli ascolti sono più bassi, perché lì dentro c’è il futuro".

Celentano commenta gli ascolti bassi di Adrian a ‘Striscia la notizia’

Un commento da parte di Adriano Celentano è andato anche al cartone animato che spesso ha ritratto una Claudia Mori sensuale provocante. "Le vicende di Adrian si svolgono nel 2068, le cose cambiano. Le cose peggiori, peggiorano. Le cose già belle diventano già belle”, ha scherzato incalzato da Staffelli che, provocandolo sulle celebri pause, ha chiesto spiegazione su quella più lunga durata 8 mesi (da febbraio a ottobre, appunto, periodo in cui è tornato su Canale 5 dopo la sospensione): “Mi sono superato. Era una scelta obbligata. Ci è venuta la bronchite a me e a Claudia. Ci sono state le polemiche. Abbiamo dovuto mettere a posto alcune cose. Infatti, abbiamo cambiato tutto”.

Infine, a chi dice che Adriano Celentano non è più forte come una volta: "Chi l’ha detto? Non si può avere l’indirizzo? Ci mando te", ha scherzato il Molleggiato, pronto al gran finale di questa sera che, tra le altre cose, lo vedrà duettare con Marco Mengoni.