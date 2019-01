Celentano, allarme rientrato: il molleggiato alle prove di 'Adrian', ma qualcuno abbandona

L'allarme era girato in Rete nella giornata di sabato. A lanciarlo era stato il sito TvBlog, secondo il quale, Adriano Celentano aveva lasciato il teatro Comploy di Verona - dove sono in corso le prove di Adrian - con la moglie Claudia Mori, seguito anche da Michelle Hunziker e Teo Teocoli. Ma, a poche ore, da quell'indiscrezione, è tvzoom.it a fare chiarezza.

Adriano Celentano alle prove di Adrian

Il sito web sarebbe riuscito a saperne di più sulla vicenda, svelando così, nuovi retroscena: "In questo esatto momento in cui vi scriviamo, Adriano Celentano è al Comploy e sta facendo regolarmente le prove per lunedì sera, insieme a Nino Frassica e ad Ambra Angiolini", ha specificato tvzoom.

Adrian, Michelle Hunziker e Teo Teocoli non ci saranno

Se l'abbandono di Adriano Celentano è stato smentito, però, lo stesso non si può dire per Teo Teocoli e Michelle Hunziker. I due conduttori avrebbero dovuto far parte del cast dello show Adrian, ma hanno deciso di distaccarsi dal progetto. Sempre stando a quanto riportato dal sito, sembra che Teocoli non avesse ancora firmato alcun contratto, mentre la Hunziker avrebbe rifiutato dopo essere venuta a conoscenza delle opinioni di Adriano Celentano.

A Verona, dunque, al momento, dovrebbero esserci Ambra Angiolini e Nino Frassica con Adriano Celentano, pronti per lo show in onda domani, in prima serata, su Raiuno.

La tensione è alle stelle, le aspettative sono altissime. Non resta che attendere lunedì sera, sperando che, nel frattempo, non ci siano nuovi colpi di scena.