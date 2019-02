Adrian, Maurizio Costanzo senza filtri su Celentano: "Bisogna essere umili e non presuntuosi"

Adrian, lo show-cartoon di Celentano, non solo non decolla, ma continua a collezionare le critiche di colleghi e personaggi noti del mondo dello spettacolo. Dopo l'attacco arrivato da Vittorio Sgarbi e le distanze prese da Milo Manara, ora è Maurizio Costanzo a dire la sua, senza troppi giri di parole.

Maurizio Costanzo attacca 'Adrian'

Come si legge su Libero Quotidiano, Maurizio Costanzo ci ha tenuto a scrivere due righe sul programma di Adriano Celentano, sugli ascolti bassi - anzi disastrosi - che lo show sta registrando e ha voluto fare un confronto con '55 passi nel sole', programma con Al Bano che, al contrario di Adrian, sta sorprendendo in quanto a share.

"Se mettiamo a confronto Adrian, il cartone di e con Adriano Celentano e 55 passi nel sole, con Al Bano, ci rendiamo conto della netta vittoria, in termini di ascolto, del cantante pugliese. Vogliamo dire con questo che Al Bano è più forte di Celentano? No - ha proseguito Costanzo - Vogliamo soltanto dire che, quando si decide di costruire un programma su un proprio lavoro, bisogna essere umili e non presuntuosi e costruirlo in maniera corretta televisivamente, come ha fatto Al Bano e come non ha fatto Celentano".

Maurizio Costanzo, nello stesso commento, ha voluto sottolineare che la televisione ha delle regole importanti da rispettare: "autori che vengano ascoltati e non una direzione artistica che vanifica qualunque intervento esterno". Tutti aspetti, rilevanti che, forse, Adriano Celentano non ha preso abbastanza in considerazione.