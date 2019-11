Morgan elogia Celentano, si commuove per il padre e lancia la frecciatina alla Rai

Morgan è tornato in tv, in prima serata su Canale 5, ospite di Adriano Celentano nella quarta puntata di Adrian in onda giovedì 28 novembre 2019. L’ex leader dei Bluvertigo ha spaziato tra musica, carriera e vita privata, ha elogiato il protagonista dello show (“Pensavo tu fossi un sogno, cioè, sei anche un sogno... Io sono nulla di fronte alla tua enorme carriera”) e con lui ha duettato e discusso anche di Rai a cui è arrivata qualche frecciatina…

Morgan si commuove ricordando il padre morto suicida

Dopo aver duettato con Celentano nel brano ‘Un bimbo sul leone’, Morgan si è esibito in uno storico brano dell’artista, ‘Conto su di te’, per ricordare il padre morto suicida quando lui aveva solo 16 anni. “Mio padre un giorno mi chiama e mi fa sentire una canzone di Celentano, la storia di un padre che dice a un figlio ‘Conto su di te’. Questa cosa mi spaventò perché era un messaggio preciso. Non mi ha detto cosa aveva intenzione di fare, ma me l'ha detto con una canzone”, ha raccontato commosso: “Non so se ce la farò a cantarla tutta, forse non arrivo al ritornello. Non è solo il fiato, è il cuore”.

Adrian, la frecciatina di Morgan alla Rai

Morgan e Adriano Celentano hanno poi discusso di Rai quando l’ospite ha definito l’artista “uno smontatore. Lui smonta la macchina dello spettacolo perché fa entrare la verità”. E’ stato allora che il Molleggiato ha tirato in ballo la Rai: “Fino a quando ci saranno i politici a comandare la tv si smonterà da sola”, la sua affermazione, a cui è seguito Morgan: “Quello che dovresti fare tu non lo sto facendo io, lo sta facendo Gigi D'Alessio! Che è bravo, sì. Ma tu sei più bravo!”. Il riferimento è, evidentemente, a ‘Vent'anni che siamo italiani’, in onda dal 29 novembre su Rai1 e condotto da D'Alessio e Vanessa Incontrada.

Sui social sono stati tanti i commenti pubblicati durante il momento che ha visto insieme i due cantanti, molto apprezzati come coppia televisiva sia dal punto di vista musicale che artistico.

