‘Adrian’, è (ancora) mistero sulla presenza di Celentano: cosa sappiamo dello show-evento

Poche ore ancora e poi, finalmente, il mistero su ‘Adrian’ che da settimane (per non dire anni) aleggia su quello descritto come un kolossal animato, sarà finalmente svelato.

Il debutto del programma, graphic novel animato di Adriano Celentano i cui spot stordiscono i telespettatori per il volume troppo alto, è per stasera, 21 gennaio, in prima serata su Canale 5. Tuttavia, nonostante manchi davvero un soffio alla messa in onda, il pubblico non sa davvero cosa aspettarsi.

Al teatro Camploy di Verona le prove sono ancora in corso, ma nessuno sa cosa accadrà sul palco, né se il Molleggiato apparirà o meno a quasi sette anni dalle ultime performance in tv.

‘Adrian’, cosa sappiamo del programma di Celentano

Ma cosa sappiamo fino ad ora di Adrian, il programma di Celentano?

‘Adrian’, il graphic novel animato di Adriano Celentano, parte stasera 21 gennaio su Canale 5, e domani è prevista la seconda delle nove puntate in programma. Lo show sarà trasmesso in diretta dal teatro Camploy di Verona.

Nelle scorse ore si sono rincorsi diversi rumours sulla possibilità che Celentano avesse abbandonato le prove e qualcuno aveva anche azzardato a tensioni che rischiavano di mettere in forse lo show. Alla fine, però, si è trattato di un falso allarme, come riferito da TVZoom che ha riferito lo svolgimento regolare delle prove.

Adrian, gli ospiti del programma

E’ sempre Tvzoom a riferire che insieme al Molleggiato avrebbero provato anche Ambra Angiolini e Nino Frassica che, dunque, dovrebbero essere tra gli ospiti dello show.

Teo Teocoli e Michelle Hunziker, invece, che avrebbero dovuto far parte del cast dello show Adrian, avrebbero deciso di distaccarsi dal progetto. Sempre stando a quanto riportato dal sito, infatti, sembra che Teocoli non avesse ancora firmato alcun contratto, mentre la Hunziker avrebbe rifiutato dopo essere venuta a conoscenza delle opinioni di Adriano Celentano.

‘Adrian’, le anticipazioni dei primi due episodi

Stasera, 21 gennaio, dovrebbero essere trasmessi i primi due episodi del cartoon Adrian, ciascuno da 45 minuti, ideati in collaborazione con un parterre di firme stellari: da Milo Manara (iconografie e disegni) a Nicola Piovani, (musiche originali), senza dimenticare la supervisione ai testi di Vincenzo Cerami (scomparso nel 2013) e il contributo di alcuni giovani sceneggiatori della scuola Holden di Baricco.

Articolata in nove serate, la storia è ambientata nel 2068, in un futuro distopico dove un Potere corrotto, che con l'inganno costringe il suo popolo ad una grigia omologazione, verrà combattuto da un semplice orologiaio (Adrian) mosso da ideali di Libertà e Bellezza.

Nella serie ci sono tutti i riferimenti più cari a Celentano, dalla via Gluck ai temi dell'ambiente, della politica, del consumismo sfrenato, della lotta contro la violenza sulle donne.