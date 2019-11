Finalmente Adrian(o)

"Hanno gridato 'Orologiaio'?"

"No, hanno urlato 'Molleggiato'"

Il diavolo si nasconde nei dettagli. Ed è in questo malinteso, figlio di un botta e risposta di Adriano Celentano con l'ospite Maria De Filippi, che il pubblico di Celentano, persino quello più affezionato presente in studio, si fa sfuggire la tentazione di reclamare a gran voce l'Adriano cantante e showman, e non solamente quello prepotentemente predicatore su cui il padrone di casa aveva puntato fino ad oggi. Perché una cosa non esclude l'altra, bensì la richiama. E non a caso ieri sera, per la prima volta dopo cinque puntate, 'Adrian' è finalmente diventato un programma televisivamente 'digeribile', con la 'regia' d'eccezione di una De Filippi che ha rimesso al centro della scena il cantante munito sì del suo bicchiere d'acqua, ma anche della chitarra, e con l'intrattenimento puro delle esibizioni con l'altro ospite Gianni Morandi. Ed ecco allora la varietà, l'alternanza della musica alla denuncia, il ritmo. Ma a caro prezzo: lo stravolgimento di quella trasmissione che a gennaio aveva debuttato su Canale 5 come una graphic novel concettuale, lunga due ore e a lento rilascio, con protagonista un orologiaio risveglia-coscienze.

Ieri - dopo l'interruzione dello show a febbraio, l'aggiustamento del format in ossequio ai bassi ascolti e il dispiegamento di forze della scorsa settimana con il quartetto Carlo Conti, Paolo Bonolis, Massimo Giletti, Gerry Scotti - la musica è cambiata. Anzi, è arrivata. E Celentano fu. Messo da parte il peccato di 'Hybris' degli inizi (che nel volabolario di spettacolo della tragedia greca è letteralmente 'tracotanza'), il Molleggiato si è seduto, ha atteso ancora qualche secondo, pregustando e lasciando pregustare la sua "Via Gluck" e, infine, l'ha intonata. Al termine della tanto attesa esibizione, poi, la standing ovation del pubblico e il suo sguardo commovente, quasi una rottura della quarta parete: la sua occhiata, accondiscendente e censoria al tempo stesso, abdicante alla volontà degli spettatori ma altrettanto amorevole, è la corrispondenza d'amorosi sensi propria tra l'artista e il suo pubblico, la materializzazione della gratitudine che l'uno deve all'altro.

Così la superbia di imporre un prodotto tanto sperimentale da risultare presuntuoso su una rete 'leggera' come l'Ammiraglia di Mediaset ha lasciato il posto alla riverenza dovuta ad un pilastro della musica e del costume del nostro paese, precursore della denuncia ambientalista, no-global e anti consumista, e di generi musicali, secondo qualcuno persino del rap con 'Prisencolinensinainciusol'. Ed ecco allora l'agiografia condotta da una De Filippi in stile 'C'è Posta Per te', con il racconto di un Celentano bambino "tosto e tignoso" che cresce in via Gluck e si ribella alla mamma che vuole metterlo a dormire. Ecco il rapporto con la moglie Claudia Mori, accanto a lui da 54 anni, severa "ma bella anche quando alza a voce". E dunque la performance sulle note di 'Ti penso e cambia il mondo' insieme con Morandi. Ecco le provocazioni sulla politica rese celebri dalla trasmissione 'Rockpolitik' (quando l'allora direttore di Rai Uno Fabrizio Del Noce si autosospese provvisoriamente e successivamente alla richiesta del Molleggiato alla Rai di avere carta bianca e dopo varie vicissitudini legali). "Ma - ironizza - Per parlare di Giorgia Meloni e Matteo Salvini devo aspettare ancora tre puntate". E quindi spazio a 'Pregherò'. Ed ecco, infine, il bacio sulla guancia da parte di Maria - che resta il simbolo della serata e del compromesso - scoccato da chi, col suo fare televisivamente materno, ha reso 'mansueto' il padrone di casa, un po' come un adolescente richiamato all'ordine. In fondo, "se uno cresce e non rimane un po' bambino perde gran parte della vita", ha dichiarato poco prima Adriano.

Celentano si mette in gioco, ad 81 anni balla con invidiabile energia ed impeccabili movenze. Racconta aneddoti del privato e, soprattutto, accetta l'autoironia come arma per uscire dall'empasse delle polemiche proliferate in questi mesi. Maria lo invita con elogio a proporre i suoi stilemi, a bere il suo mitologico bicchiere d'acqua, gli chiede come mai tiene sempre le mani in tasca. "Perché non so dove metterle", è la risposta del cantautore, orgoglioso della sua cifra, che è ermetica e spiazzante provocazione elargita oltre gli occhiali scuri e lo stivaletto sotto al pantalone a zampa e cadenzata dalle pause dei sorsi d'acqua (deliziosamente dispensati di fronte a quella conduttrice che - dopo di lui - ha fatto proprio del silenzio e della sottrazione il suo stile). "Dovresti sempre cantare" è la contro-provocazione con cui Maria, infine, lo incalza.

"Tu pensi che io debba solo cantate e ballare?", chiede quindi il Molleggiato al termine della puntata a Morandi, che risponde: "E' che quando canti allarghi il cuore di tutti". De Filippi gira quindi la domanda al pubblico, che in questo caso invita a fare entrambe le cose. Entrambe. "E' che quando hai parlato è andata bene, ma quando hai cantanto...", chiosa con inappuntabile enfasi la conduttrice. Ed è solo ora che la serata prosegue con il già leggendario cartoon, per una riflessione sull'analogico e sul digitale, sulla disinformazione e sull'ambientalismo, sull'omologazione e la visionarietà di società distopiche, su dittature e supereroismi. Le memorie di Adriano, icona pop, pronte per essere 'cantante' al popolo.