Adrian torna col botto: attesi Bonolis, Conti e Ligabue

'Adrian' ci riprova. E stavolta con un parterre d'eccezione. Quando ormai mancano poco più di due settimane alla messa in onda, continuano a rincorrersi voci e indiscrezioni intorno al ritorno dello show di Adriano Celentano, dai primi di novembre in prima serata su Canale 5, anche grazie all'innata capacità del cantante di catalizzare opinioni contrastanti ma sempre e comunque forti.

Tutti gli ospiti (papabili) di Adrian

Tanti i volti noti attesi nelle prossime puntate. Per l'appuntamento di debutto, in particolare, si parla della possibile presenza di Carlo Conti e Paolo Bonolis. Un ritorno col botto, insomma con i due volti più rappresentativi delle due ammiraglie televisive italiane, insieme sullo stesso palcoscenico. Altri rumors, nonostante le bocche cucite del Clan e di Mediaset, danno come sempre più accreditato ospite Luciano Ligabue: una presenza che confermerebbe anche la centralità della musica nel programma.

Come cambierà Adrian

Il nuovo 'Adrian', infatti, avrà comunque l'omonimo cartoon come elemento fondamentale. Ma l'episodio di animazione sarà preceduto da un vero e proprio show con Celentano in scena e parlante, in ogni puntata.

E la fila per partecipare come ospiti al ritorno del Molleggiato è decisamente lunga. Tutto il contrario, insomma, della prima messa in onda di inizio anno, dove i personaggi televisivi facevano la corsa ad andarsene (come accadde per Michelle Hunziker e Teo Teocoli). Ora pare proprio che la corsa sia piuttosto quella ad essere presenti allo show, che promette un ritorno di Celentano a tutto tondo.