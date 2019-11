Adrian, parla Rosita Celentano: “Il pubblico non è pronto a capirlo”

Il ritorno in tv di Adriano Celentano con il suo ‘Adrian’ trasmesso in prima serata nel giovedì di Canale 5 non sta riscuotendo un memorabile successo. Trasmesso all’inizio dell’anno, poi sospeso e ancora ripreso a partire dal 7 novembre, lo show dell’artista non sta comunque registrando il gradimento del pubblico che tanto aveva lamentato la sua assenza nelle precedenti puntate, ora ‘arricchite’ da una presenza che, tuttavia, sembra non bastare.

Partito con il 15.42% di share, il secondo appuntamento dell’evento televisivo è calato di circa due punti (13.7%), superato abbondantemente dalla fiction di Rai Uno ‘Un passo dal cielo 5’ con il suo 22.3%. A commentare il risultato e i motivi che possano essere sottesi alla tiepida attenzione rivolta ad ‘Adrian’ è stata la figlia del ‘Molleggiato’ Rosita Celentano che, intervistata dal Corriere Tv, ha sostanzialmente difeso lo show, destinato ad essere compreso in futuro.

Rosita Celentano: “Mio padre non fa le cose per avere un plauso immediato”

“Adrian non può essere capito adesso, ma va bene così: mio padre è da una vita che fa cose che sul momento non vengono capite dal pubblico”, ha affermato Rosita Celentano ai microfoni del Corriere Tv: “Nel 1973 canta ‘L'unica chance’ dove mio padre fa un video in cui parla del fatto che se uno vuole suicidarsi gli basta mangiare quello che si trova nel piatto. Siamo arrivati al 2019 e negli ultimi anni abbiamo capito che ciò che mangiamo forse non è così sano”.

“Lui non fa le cose per avere un plauso immediato, fa quello che gli dettano la sua coscienza e il suo istinto. Al momento forse il pubblico non è pronto a capirlo”, ha concluso: “Poi magari nel tempo si vanno a rivedere certe cose e si comprendono”.